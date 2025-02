Tunisie: Tunis-Carthage - Un terminal dédié exclusivement aux pèlerins pour fluidifier le trafic aérien

Le ministre des Transports, Rachid Amari, s'est rendu hier, samedi 8 février 2025, au terminal 2 de l'aéroport international de Tunis-Carthage afin d'évaluer son fonctionnement.

À cette occasion, il a annoncé une série de mesures visant à optimiser la préparation aux saisons de la Omra et du Hajj, à garantir un meilleur service et à remédier aux dysfonctionnements observés par le passé, notamment sur le plan opérationnel.

Le ministre a souligné l'importance d'accorder une attention particulière aux pèlerins et aux fidèles accomplissant la Omra, en raison des spécificités spirituelles et logistiques de leur voyage. Cela nécessite une préparation exceptionnelle et une mobilisation efficace de toutes les parties prenantes de l'aéroport, tant sur le plan commercial qu'humain et logistique. L'objectif est d'assurer des conditions de voyage optimales à cette catégorie de passagers, de fluidifier leur passage à l'aéroport, notamment lors du retour des lieux saints, et de réduire leur temps d'attente afin qu'ils puissent récupérer leurs bagages et quitter l'aéroport dans les meilleures conditions.

Afin d'alléger la pression sur les infrastructures du terminal 2 et d'améliorer son efficacité, notamment en ce qui concerne le traitement des bagages, le ministre a décidé de le consacrer exclusivement aux vols liés à la Omra et au Hajj. Les autres vols commerciaux seront ainsi redirigés vers le terminal principal de l'aéroport de Tunis-Carthage, avec la mise en place des aménagements nécessaires pour garantir leur bon déroulement.

Une réunion de travail réunissant les différentes parties concernées sera organisée prochainement afin de définir les mécanismes de mise en oeuvre des mesures adoptées.