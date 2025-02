Maroc: Clôture triomphale du Trophée Hassan II et de la Coupe Lalla Meryem - Une célébration de l'excellence du golf au pays

Le 8 février 2025, le Royal Golf Dar Es Salam à Rabat a été le théâtre d'une cérémonie grandiose marquant la fin de la 49e édition du Trophée Hassan II et de la 28e édition de la Coupe Lalla Meryem.

Ces compétitions, placées sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ont une nouvelle fois mis en lumière la beauté et l'hospitalité du Maroc tout en attirant des golfeurs et golfeuses d'élite du monde entier.

L'événement a été marqué par la présence de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, président de la Fédération Royale Marocaine de Golf, qui a supervisé la remise des prix aux vainqueurs, avec une majestueuse cérémonie en présence de nombreuses personnalités politiques et sportives, dont Mohamed Saad Berrada, ministre de l'Éducation nationale et des sports, et Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme.

Miguel Ángel Jiménez brille au Trophée Hassan II

L'Espagnol Miguel Ángel Jiménez a enflammé le parcours du Royal Golf Dar Es Salam avec une performance exceptionnelle. Le vétéran de 60 ans a remporté la 49e édition du Trophée Hassan II, en réalisant un score impressionnant de 69 (-11), couronné par un eagle décisif au 17e trou. Cette victoire confirme la position de Jiménez parmi les grands du golf international. À la deuxième place, on retrouve le Néo-Zélandais Steven Alker, avec un score de 71 (-9), suivi de l'illustre Sud-Africain Ernie Els, auteur d'un parcours solide à -7.

Cara Gainer remporte la Coupe Lalla Meryem après un play-off épique

La compétition féminine, la Coupe Lalla Meryem, a offert un dénouement palpitant. La Britannique Cara Gainer a triomphé après un play-off contre l'Indienne Diksha Dagar, réalisant une carte de 69 (-9). Ce succès marque un tournant pour Gainer, qui confirme son potentiel en tant que future star du golf féminin. Dagar, bien qu'impressionnante, a dû se contenter de la deuxième place après un jeu serré.

Le golf marocain à l'honneur : Sofia Cherif Essakali et Inès Laklalech brillent sur la scène internationale

Les golfeuses marocaines ont également laissé leur empreinte. Sofia Cherif Essakali, jeune prodige du golf marocain, a passé le cut pour la troisième année consécutive, consolidant sa réputation grandissante. Inès Laklalech, quant à elle, a terminé à la 35e place avec un score de +1, renforçant ainsi la présence du Maroc sur la scène du golf international.

Il est à noter que la cérémonie de clôture a été marquée par la remise des trophées par SAR le Prince Moulay Rachid, qui a salué les vainqueurs des deux compétitions. Miguel Ángel Jiménez et Cara Gainer ont reçu leurs trophées des mains du Prince, avant de poser pour des photos mémorables. Les prix Pro AM ont également été décernés aux équipes, notamment celle composée du professionnel suédois Jasper Parnevik et des jeunes talents marocains Wissal El Hali, Amine Ankoud et Mohamed Aghanim.

Les discours prononcés lors de la cérémonie ont rendu hommage aux performances exceptionnelles des joueurs et ont mis en avant la qualité de l'organisation, saluée par la présidente du Ladies European Tour, Alexandra Armas, ainsi que par Miller Brady, président du PGA Tour Champions.

Pour rappel, cette année, le Trophée Hassan II a attiré 66 golfeurs de renom, dont 11 anciens vainqueurs de Grands Chelems. La Coupe Lalla Meryem, quant à elle, a rassemblé 108 golfeuses, ajoutant à l'attrait mondial de cet événement. Grâce à l'engagement de la Fédération Royale Marocaine de Golf et à l'accueil chaleureux réservé aux participants, le Maroc a confirmé sa place comme destination incontournable pour les grandes compétitions internationales de golf.

En clôture de cette semaine inoubliable, l'édition 2025 du Trophée Hassan II et de la Coupe Lalla Meryem a marqué un autre chapitre dans l'histoire du golf au Maroc, célébrant à la fois l'excellence sportive et l'héritage d'une tradition golfique qui continue de rayonner à l'international.