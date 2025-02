Namibie: Sam Nujoma, ancien président et père de l'indépendance namibienne, est décédé à 95 ans

Sam Nujoma, ancien président de la Namibie et figure emblématique de l'indépendance du pays, s'est éteint samedi à l'âge de 95 ans. Leader charismatique et cofondateur du Swapo (Organisation du peuple du Sud-Ouest africain), il a joué un rôle déterminant dans la lutte pour la libération de la Namibie vis-à-vis de l'Afrique du Sud. Sa mort marque la fin d'une ère pour la nation namibienne et pour l'Afrique australe.

Né en 1929 dans le nord de la Namibie, alors sous administration sud-africaine, Sam Nujoma a consacré sa vie à la lutte pour l'indépendance de son pays. En 1960, il cofonde le Swapo, un mouvement de libération qui deviendra la force principale dans la lutte contre l'apartheid et l'occupation sud-africaine. Après des années de combat, y compris des exils et des négociations internationales, la Namibie obtient finalement son indépendance en 1990.

Sam Nujoma devient alors le premier président de la Namibie indépendante, un poste qu'il occupera pendant trois mandats successifs, jusqu'en 2005. Sous sa présidence, le pays a mis en place des réformes majeures, notamment en matière de redistribution des terres et de réconciliation nationale. Son leadership a été marqué par un engagement en faveur de la justice sociale et de l'unité nationale.

La mort de Sam Nujoma a suscité une vague d'hommages à travers le monde. Le président namibien actuel, Hage Geingob, a salué son prédécesseur comme "un héros de la libération et un père de la nation". Les Nations Unies et plusieurs dirigeants africains ont également rendu hommage à son héritage et à son rôle dans la lutte pour la liberté et l'égalité.

Au-delà de ses réalisations politiques, Sam Nujoma restera dans les mémoires comme un symbole de résilience et de détermination. Son combat pour l'indépendance de la Namibie a inspiré des générations de militants à travers l'Afrique et au-delà. Aujourd'hui, la Namibie pleure un de ses plus grands fils, mais célèbre également l'héritage durable qu'il laisse derrière lui.

En conclusion, la disparition de Sam Nujoma est une perte immense pour la Namibie et pour le continent africain. Son engagement inébranlable en faveur de la liberté et de la justice continuera d'inspirer les générations futures.