Ile Maurice: Le cas référé à la police

Une Family Welfare and Protection Officer du ministère de l'Égalité des genres, du développement de l'enfant et du bien-être de la famille a consigné une déposition au poste de police de Quartier-Militaire le 6 février après un cas de maltraitance alléguée sur cinq enfants dans la région. Selon l'employée, suite à des plaintes, et accompagnée du personnel de la Child Development Unit (CDU), elle s'est rendue au domicile des enfants le 15 janvier.

Sur place, elle a constaté la présence de cinq mineurs : un garçon et sa jumelle de cinq ans, une fillette de trois ans et un bébé de dix mois. Ces enfants vivaient dans une maison louée avec leur mère biologique et leur beau-père. Ils se trouvaient dans un environnement insalubre, dans de mauvaises conditions de vie et étaient privés d'éducation.

Lors de leur audition, les enfants ont déclaré avoir été témoins d'agressions sur leur mère et ont affirmé que leur beau-père était agressif. Les enfants ont été placés sous observation à l'hôpital de la Santé selon le protocole.

Le vendredi 17 janvier, un Emergency Protection Order a été accordé par le Children's Court. Le mardi 21 janvier, après leur sortie médicale, les cinq enfants ont été placés dans différents foyers sous la responsabilité de la CDU.