Ile Maurice: Les lauréats Nielina Babajee et Devansh Perwanee accueillis en triomphe à l'aéroport

L'émotion était à son comble à l'aéroport SSR, hier après-midi. Familles, proches et amis étaient tous rassemblés, bouquets de fleurs à la main, pour accueillir deux des lauréats du pays : Nielina Poshita Babajee et Devansh Kumar Perwanee. Ces derniers étaient à l'étranger pour des présélections et des visites d'universités. À leur arrivée, une salve d'applaudissements et des cris de joie ont résonné dans le hall des arrivées.

Ces deux brillants étudiants n'avaient pas pu savourer leur sacre en direct, étant à l'étranger lors de la proclamation des résultats, le vendredi 7 février. Mais leur retour à Maurice a marqué un moment inoubliable, tant pour eux que pour leurs proches.

Nielina Babajee : «Ce résultat est le fruit de plusieurs années de travail»

Habitante de Wooton, Nielina Poshita Babajee, âgée de 18 ans, lauréate dans la filière Arts, est élève au Queen Elizabeth College. À son arrivée, ses parents, Doshan Babajee, Finance and Compliance Manager chez Betonix, et Reena Babajee, Senior Lecturer à l'université de Maurice, l'attendaient avec émotion. Son frère était également présent pour l'accueillir, les yeux brillants de fierté.

«On ne pouvait pas écouter la radio là-bas, car on était en réunion, mais à un moment, j'ai vu défiler des messages de félicitations», confie Nielina. «Je ne vais pas dire que je ne m'y attendais pas, mais ce résultat est le fruit de plusieurs années de travail acharné.»

Elle avoue avoir consacré des nuits entières à ses révisions, une routine exigeante qu'elle résume ainsi : «Take it one day at a time.» Durant son séjour à la New York University, elle a participé à un stage et à une pré-sélection, une opportunité qui lui a permis de rencontrer des personnes qui, selon elle, joueront un rôle clé dans son avenir.

Sa mère, Reena Babajee, a eu du mal à cacher son émotion : «C'était un challenge pour elle, mais elle a travaillé dur. Nous sommes très fiers d'elle.» Son père, Doshan Babajee, partage la même fierté : «Notre fille a fait honneur à toute la famille. Elle a toujours été une élève studieuse et aujourd'hui, elle nous rend fiers.»

Quant à son avenir, la jeune lauréate souhaite poursuivre ses études à l'étranger, tout en gardant Maurice dans son coeur. «Je reviendrai pour travailler ici ; c'est une certitude.»

Devansh Perwanee : «Être lauréat, c'est un rêve qui se réalise»

Élève du collège Royal de Curepipe, Devansh Kumar Perwanee, âgé de 18 ans, était en séjour à Abu Dhabi lorsqu'il a appris la nouvelle. Originaire de Sodnac, il est lauréat dans la filière Sciences. «J'ai appris la nouvelle à travers ma famille et mes amis. J'étais envahi par beaucoup d'émotions. J'ai un petit pincement au coeur de ne pas avoir vécu ce moment à l'école, mais la joie l'emporte. Devenir lauréat, c'est un rêve qui se réalise. Franchement, c'est inexplicable !» raconte-t-il avec enthousiasme.

Contrairement à d'autres, Devansh n'a pas rencontré de grandes difficultés dans ses révisions, mais il admet que la route vers l'excellence a exigé une discipline de fer. «Les révisions pour le HSC sont très intenses, surtout quand on vise à être lauréat. Me bizin konn manz ar li! Il faut être discipliné.»

Devansh Kumar Perwanee entouré de sa famille.

Sa mère, Sheetal Perwanee, Administrative Officer au Mahatma Gandhi Institute, a eu du mal à retenir ses larmes : «Li ti touzour enn hard worker. Aujourd'hui, je suis extrêmement fière de lui.» Son père, Ravi Perwanee, Administrative Officer à l'université de Maurice, partage cet immense sentiment de fierté : «Mon fils a porté haut le nom de la famille. Il a su relever le défi et nous sommes très fiers aujourd'hui.» Devansh espère maintenant décrocher une place dans une prestigieuse université à l'étranger pour poursuivre ses études, mais son coeur reste attaché à Maurice.

Les scènes d'embrassades, de rires et de larmes de joie ont marqué cette arrivée triomphale. Des bouquets de fleurs colorés, des accolades chaleureuses et une ambiance festive ont fait de cet accueil un moment inoubliable pour ces deux jeunes brillants.