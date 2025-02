Ile Maurice: Renforcement de la sécurité dans le métro - MEL réagit face aux incivilités

Face à une hausse des incivilités et de quelques cas de violences verbales ou physiques à bord des trams et dans les stations, Metro Express Ltd (MEL) assure prendre la situation très au sérieux. Bien que la majorité des passagers considèrent les conditions de sécurité satisfaisantes, MEL reconnaît la nécessité d'un renforcement des mesures pour garantir un environnement serein aux usagers comme à son personnel.

Ainsi, afin de prévenir les incidents et d'assurer la protection des voyageurs, plusieurs dispositifs ont été mis en place. Premièrement, le renforcement de la présence des agents de sécurité. «Des inspecteurs et des agents de sécurité sont déployés à bord des trains et dans les stations pour anticiper et gérer toute situation inappropriée», soutient MEL.

Deuxièmement, la compagnie compte sur une surveillance vidéo accrue. «Un réseau de caméras de surveillance couvre l'ensemble des stations et wagons, permettant un suivi constant et la collecte d'images en cas d'incident.» Également, il y aura une collaboration avec les forces de l'ordre. «Une coordination étroite avec la police est en place pour renforcer la vigilance, notamment aux heures de forte affluence.»

Il faut également compter sur la collaboration des usagers. «Une campagne de communication intitulée Ensam nou voyage dan respect vise à promouvoir le respect et la convivialité à travers des annonces, brochures, publications sur les réseaux sociaux et articles de presse.» Et aussi, la mise à disposition de canaux de signalement. «Les passagers sont encouragés à signaler tout comportement suspect ou dangereux aux agents de MEL, via la ligne d'assistance 86001 ou l'intercom présent dans les trains.»

Ces efforts ont déjà porté leurs fruits, notamment par l'arrestation de plusieurs pickpockets grâce aux images de vidéosurveillance transmises aux autorités. Malgré ces mesures, MEL constate une recrudescence des comportements antisociaux et réfléchit à des solutions additionnelles. Parmi celles envisagées : augmenter la présence policière dans les trains et les stations, en concertation avec les autorités compétentes ; octroyer davantage de prérogatives aux inspecteurs, tout en respectant le cadre légal en vigueur, et travailler en partenariat avec les organisations non gouvernementales et les représentants des localités pour adapter les dispositifs de sécurité aux réalités du terrain.