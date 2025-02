Algérie: Le ministre nigérien du pétrole en visite de travail au pays

Alger — Le ministre du Pétrole de la République du Niger, Sahabi Oumarou, a entamé, dimanche, une visite de travail en Algérie, à la tête d'une délégation de haut niveau composée du ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement et de responsables de la Société nigérienne de pétrole (Sonidep), indique un communiqué du ministère de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables.

A son arrivée à Alger, la délégation nigérienne a été accueillie par le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Energie, chargé des Energies renouvelables, Noureddine Yassaâ, ajoute la même source.

Cette visite s'inscrit dans le cadre de la poursuite des échanges en vue du renforcement des relations entre l'Algérie et le Niger dans le domaine des hydrocarbures, en exécution de la feuille de route convenue entre les deux parties au cours de la dernière visite du ministre nigérien en Algérie.

Ces relations ont connu un développement notable grâce à la coopération continue et à l'échange de visites entre les responsables des deux pays afin d'examiner les moyens de renforcer le partenariat bilatéral et de mettre en oeuvre les projets de développement communs, en tête desquels le projet d'exploration et de prospection de la société Sonatrach au Niger, le projet de gazoduc transsaharien, et l'accompagnement du Niger dans ses projets relatifs à la réalisation d'une raffinerie de pétrole et d'un complexe pétrochimique dans la région de Dosso, outre la formation des cadres nigériens dans le domaine des hydrocarbures, précise la même source.

Le programme de visite du ministre nigérien du Pétrole, prévoit des rencontres importantes avec nombre de dirigeants, notamment une réunion avec le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab, et des rencontres avec des responsables du Groupe Sonatrach.

Cette visite reflète "l'attachement mutuel de l'Algérie et du Niger à renforcer leur coopération stratégique dans le secteur de l'énergie, et réaffirme l'engagement des deux pays à aller de l'avant dans la mise en oeuvre de projets communs à même de contribuer à la réalisation du développement durable pour les deux parties", conclut le communiqué.