Algérie: Communiqué du Conseil des ministres

Alger — Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé, dimanche, une réunion du Conseil des ministres ayant porté sur un projet de loi régissant les activités minières et les nouvelles mesures liées à la retraite des enseignants et professeurs de l'éducation nationale, outre des exposés concernant d'autres secteurs, indique un communiqué du Conseil des ministres, dont voici la traduction APS:

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé, ce jour, une réunion du Conseil des ministres ayant porté sur un projet de loi régissant les activités minières, des exposés sur les mécanismes de prise en charge des femmes victimes de violence et les nouvelles mesures liées à la retraite des enseignants et professeurs de l'éducation nationale, et sur l'état des sports collectifs et du sport d'élite".

"Après présentation, par Monsieur le Premier ministre, des activités du Gouvernement au cours des deux dernières semaines, et après avoir écouté les interventions de Messieurs les ministres sur les projets de loi, et les exposés, Monsieur le président de la République a donné les instructions, les directives et les orientations suivantes :

-Monsieur le président de la République a enjoint au Gouvernement d'exécuter, judicieusement, les différents projets d'investissement approuvés et de rationnaliser les dépenses conformément aux engagements et orientations données avec respect des délais de réalisation pour tous les projets.

Concernant le projet de loi régissant les activités minières

-Le projet de loi a été approuvé en tenant compte des consignes et orientations suivantes:

Le président de la République a affirmé que l'activité minière revêt une importance particulière pour l'Etat et exige la garantie de moyens modernes pour le développement et le contrôle de cette activité vitale.

- Monsieur le Président a ordonné d'introduire les nouvelles technologies et les solutions scientifiques, d'écarter tout ce qui est bureaucratique dans les opérations de recherche et d'exploitation, au regard des potentialités dont dispose le pays dans le domaine des mines, comme c'est le cas concernant l'activité du marbre.

- Monsieur le président a ordonné l'élaboration d'une approche globale sur les méthodes les plus efficaces pour investir davantage dans ce secteur, à travers de nouvelles études plus approfondies et à même de garantir l'avenir des générations futures.

- Monsieur le Président a ordonné d'exclure, pour le moment, l'exploitation de certaines terres rares, des investissements étant un bien destiné aux générations futures.

Concernant le rapport d'étape sur l'avancement du processus de numérisation :

- Monsieur le président de la République a ordonné l'envoi immédiat d'une commission d'enquête auprès de l'Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques (ARPCE) afin de suivre l'affaire concernant l'entrave à la délivrance des autorisations d'exploitation des équipements de numérisation au profit du Haut-commissariat à la numérisation.

- Monsieur le président de la République a ordonné de clarifier et de définir les priorités dans le processus de numérisation, en mettant l'accent sur les intérêts à dimension économique et financière, les biens fonciers publics et privés, comme objectifs stratégiques relevant de la souveraineté nationale.

- Monsieur le président a affirmé que l'opération de numérisation s'inscrit dans le cadre de l'orientation vers des réformes profondes qui requièrent des statistiques précises et actualisées, pour prendre la bonne décision, transparente et appropriée.

Sur les mécanismes de prise en charge des femmes victimes de violence:

- Monsieur le président de la République a mis l'accent sur la protection de la femme, quel que soit sa position et son rôle au sein de la société, d'autant plus qu'elle occupe, aujourd'hui, une place importante dans différents domaines.

- Monsieur le président de la République a chargé le ministre de la Justice, garde des Sceaux, ainsi que la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, de coordonner avec le Premier ministre, en vue de trouver des mécanismes juridiques supplémentaires pour protéger la femme au maximum.

Concernant l'état des sports collectifs et le sport d'élite:

- Monsieur le président a enjoint de reconstruire le handball de manière scientifique, correcte et moderne, avec des spécialistes, y compris étrangers, soulignant la disposition de l'Etat au financement et à l'accompagnement, pour redonner tout son lustre d'antan au handball algérien.

Concernant les nouvelles mesures relatives à la retraite des enseignants et des professeurs de l'Education nationale :

- Le président de la République a ordonné de réduire de trois (03) ans, l'âge de la retraite au profit de tous les enseignants du secteur de l'Education dans tous les cycles, vu leur rôle important en tant que formateurs.

Directives générales:

- Monsieur le Président a instruit le ministre des Transports de modifier le système de travail dans les ports avant la fin du mois en cours, selon le système 24/24 h, en particulier dans les ports à activité économique à savoir : Djendjen, Alger, Béjaïa, Annaba, Oran et Mostaganem, en associant tous les opérateurs présents dans les ports, l'objectif de cette décision étant de suivre la dynamique économique et de réduire les dépenses supplémentaires des navires en attente d'accostage pour de longues périodes.

- Extension du congé de maternité à cinq mois au lieu de trois mois et demi actuellement.

Avant la clôture de la réunion du Conseil des ministres, des décrets et des décisions individuelles portant nominations et fin de fonctions à des postes supérieurs de l'Etat ont été approuvés".