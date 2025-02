Algérie: Installation des Présidents et Procureurs généraux des Cours de justice dans six wilayas de l'Ouest du pays

Oran — Des représentants du ministre de la Justice ont supervisé, dimanche, l'installation des présidents et procureurs généraux des cours de justice des wilayas d'Oran, Mostaganem, Mascara, Sidi Bel Abbes et Tissemsilt, dans le cadre du mouvement partiel effectué par le président de la République, président du Conseil supérieur de la Magistrature, M. Abdelmadjid Tebboune, la semaine dernière.

A Oran, le président de la Cour suprême, M. Mamouni Tahar, représentant le ministre de la Justice, a présidé la cérémonie d'installation du président de la Cour d'Oran, M. Bouterfas Djillali.

Le ministre de la Justice, M. Lotfi Boudjemâa, dans une allocution lue par son représentant, le président de la Cour suprême, M. Mamouni Tahar, en présence du wali d'Oran, M. Samir Chibani, et de la famille judiciaire, a déclaré que "cette installation s'inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer les instances judiciaires avec des compétences ayant une expérience judiciaire reconnue en gestion".

Il a également appelé à "intensifier les efforts pour promouvoir et moraliser le travail judiciaire, en conformité avec les instructions du président de la République, qui, lors de l'ouverture de l'année judiciaire, a insisté sur l'engagement des membres du secteur de la justice à respecter leurs obligations éthiques et professionnelles et à prendre conscience de la responsabilité qui leur incombe pour établir l'Etat de droit".

Le ministre a souligné que "ce mouvement judiciaire s'inscrit dans une dynamique de renouvellement des énergies et des capacités, dans le but d'améliorer la justice, en garantissant un système judiciaire indépendant, intègre et efficace, sous l'autorité de la loi, en instaurant la confiance et la sécurité des personnes et des biens, tout en stimulant le développement social et économique, encourageant les investissements, consolidant la stabilité et renforçant la justice sociale, garante des droits du citoyen".

Il a rappelé que "la révision constitutionnelle de 2020 a renforcé la position du pouvoir judiciaire et répondu aux exigences nationales, s'inscrivant dans l'évolution et l'intégration des institutions de l'Etat, assurant stabilité, force et efficacité", précisant que "son département ministériel oeuvre actuellement à faire de la justice un système numérique complet pour en faire un système judiciaire moderne, de proximité, opérant selon des normes de qualité".

Le nouveau président de la Cour d'Oran a occupé plusieurs fonctions judiciaires, notamment juge au tribunal de Mecheria, puis à Maghnia et Mostaganem, avant d'être promu président des tribunaux de Mostaganem et Sidi Ali, puis conseiller à la Cour d'Oran, de Sidi Bel Abbes et Tlemcen, avant de devenir inspecteur au ministère de la Justice et enfin président de la Cour de Ghardaïa.

A Mostaganem, le président de la chambre à la Cour suprême, M. Abidine Mustapha, représentant le ministre de la Justice, a installé le président de la Cour de Mostaganem, M. Arabi Maârouf.

M. Abidine a souligné l'importance de la numérisation dans la mise en oeuvre d'une justice moderne et de proximité, en appelant à doter les institutions judiciaires de moyens modernes pour améliorer les services.

A Relizane, M. Hocine Othmani a été installé, dimanche soir, en tant que nouveau président de la Cour de Relizane, en remplacement de M. Djillali Bouterfas, qui a été transféré au poste de président de la Cour d'Oran.

La cérémonie d'installation du nouveau président de la Cour de Relizane a été supervisée par M. Mustapha Abidine, en présence des autorités civiles et militaires de la wilaya ainsi que de la famille judiciaire. Lors de son discours, M. Abidine a souligné que cette installation s'inscrit dans le cadre du mouvement effectué récemment par le président de la République au sein des présidents et procureurs généraux, dans l'objectif de continuer à renforcer les juridictions avec des compétences ayant une expérience judiciaire avérée.

Il a également rappelé que le nouveau président de la Cour de Relizane possède une grande expérience et a occupé plusieurs fonctions dans le secteur judiciaire des wilayas de Naâma et d'Oran.

A Mascara, le président de la chambre des affaires familiales de la Cour suprême, M. Hachemi Cheikh, représentant le ministre de la Justice, a installé le Procureur Général de la Cour de Mascara, M. Benabdallah Mustapha.

A Sidi Bel Abbes, le président de la Cour suprême, M. Mamouni Tahar, représentant le ministre de la Justice, a installé le procureur général de la Cour de Sidi Bel Abbes, M. Naijaoui Djamel, en présence des autorités locales.

M. Mamouni a salué le parcours de M. Naijaoui et a souligné la nécessité de renforcer le travail judiciaire en application de la doctrine judiciaire de la République algérienne pour ancrer l'Etat de droit.

A Tissemsilt, M. Hachemi Cheikh, président de chambre à la Cour suprême, a installé le président de la Cour de Tissemsilt, M. Alouka Nasreddine, en présence des autorités locales et de la famille judiciaire. M. Cheikh a précisé que ce mouvement vise à insuffler une nouvelle dynamique et à améliorer la justice en renforçant les instances judiciaires avec des compétences capables de suivre les évolutions positives du secteur.