Algérie: Mise en exploitation de la ligne ferroviaire Béchar-Gara Djebilet - 10 trains mobilisés au quotidien pour le transport des produits miniers et des voyageurs

Alger — La ligne ferroviaire Béchar-Gara Djebilet (Tindouf) sera mise en service avec la mobilisation quotidienne de 10 trains en moyenne, destinés à assurer le fret des produits miniers et des marchandises et le transport des voyageurs, a indiqué un responsable de l'Agence nationale d'études et du suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF).

Le plan d'exploitation quotidienne de la ligne ferroviaire ouest qui s'étend sur une distance de 950 km prévoit en moyenne 8 trains consacrés au fret des produits miniers, un train pour le transport des voyageurs et un autre réservé aux marchandises toutes destinations confondues, a déclaré à l'APS M. Abdelkader Mazar, directeur à l'ANSERIF chargé de la communication.

La ligne en question sera équipée de six stations pour les voyageurs et les marchandises au niveau des régions de Abadla, Hammaguir, Hassi Khebi, Oum el Assel, Tindouf et Gara Djebilet, ainsi que deux stations de chargement et de déchargement à Gara Djebilet et dans la zone industrielle de Toumiat (Béchar).

Une gare de jonction sera également réalisée avec deux stations de bifurcation permettant de fluidifier le trafic ferroviaire et d'accueillir un nombre important de trains, a ajouté le même responsable, soulignant que la ligne a été équipée, pour la première fois en Algérie, de traverses en béton monoblocs de 2,6 mètres de longueur spécialement pour les charges lourdes.

Les traverses peuvent supporter jusqu'à 32,5 tonnes de charges, ce qui permet d'exploiter la ligne minière ouest à travers l'utilisation de trains réservés à ce type de transport allant jusqu'à 2.135 mètres de long, équipés de 4 grandes locomotives destinées à remorquer 170 wagons chargés de produits miniers.

Ainsi, un seul train peut transporter une charge nette de 22.100 tonnes par desserte, précise le même responsable, mettant en avant le coût important de ce projet qui dépasse celui du projet d'un TGV vu ses caractéristiques techniques.

Livraison prochaine de la ligne Béchar-Abadla

Le même responsable a indiqué que la mise en place du plan d'exploitation quotidienne de la ligne minière, ainsi que les caractéristiques techniques des trains qui seront utilisés, avait été réalisée en prévision de la mise en service de la ligne ferroviaire Béchar-Abadla (la première partie du tronçon Béchar- Hammaguir) sur une distance de 98 km dans "les prochaines semaines".

M. Mazar a, à ce propos, précisé que les travaux relatifs aux ouvrages d'art étaient achevés, alors que les dernières retouches concernant la gare d'Abadla étaient en cours, parallèlement à l'accélération de la cadence des travaux de pose de la voie ferrée sur l'ensemble de ce tronçon.

S'agissant l'avancement global des travaux de réalisation de la ligne minière ouest, que l'"ANESRIF" prévoit de réceptionner avant la date contractuelle fixée à mars 2026, le même responsable a révélé que le projet connaît "une progression importante et un rythme de réalisation accéléré " au niveau de ses trois tronçons.

Parallèlement à l'avancement des travaux sur le premier tronçon Béchar-Hammaguir (200 km), les travaux de réalisation du deuxième tronçon Tindouf-Oum El Assel (175 km) "progressent à un rythme soutenu pour la réalisation des ouvrages d'art et la pose de la voie ferrée, outre l'avancement des travaux de construction des gares d'Oum El Assel et de Tindouf".

En ce qui concerne le troisième tronçon Hammaguir-Oum El Assel et Tindouf-Gara-Djebilet (575 km), M. Mazar a souligné que la première partie Hammaguir-Oum El Assel (440 km) connaît "une grande dynamique" en termes de travaux, notamment pour le terrassement et la construction des ouvrages techniques.

Quant à la deuxième partie Tindouf-Oum El Assel (135 km), les travaux des ouvrages techniques et de terrassement ont atteint des stades avancés, en attendant la réception des rails pour achever l'opération sur toute la distance du tronçon.