Togo: Projecteur sur les possibles opportunités existantes à saisir à travers des partages d'expérience avec élus locaux et acteurs clés !

La décentralisation au Togo, que faut-il en savoir ? C'est la grande interrogation. Et c'est à cette interrogation que vient répondre une session de formation qu'organise à Lomé le 08 Mars 2025, le Conseiller régional maritime, représentant la préfecture du Golfe, D'Almeida Amavi Elom, et d'autres acteurs importants de la question de décentralisation au Togo.

Selon les informations, il s'agit d'une session que verra décortiquer trois grands thèmes à savoir, la « Décentralisation & développement des territoires : les lois et taxes, opportunités et menaces », « Décentralisation & chômage : opportunités d'emplois & entrepreneuriat » et « Décentralisation & leadership : engagement citoyen et élections ».

Et promet l'équipe d'organisation, les participants auront droit à un partage d'expérience avec un Maire, et des acteurs clés de la décentralisation au Togo.

D'après le conseiller régional, D'Almeida Amavi Elom, un des intervenants au cours de cette session de formation, elle devra être une occasion à multiples opportunités pour les participants. Entre autres, indique-t-il, « être un citoyen averti des changements, les taxes et autres règlements, l'utilisation des espaces publics » et ensuite, saisir les « opportunités d'affaires et d'emplois et pourquoi pas devenir à son tour un élu local ».

Toute information utile pour inscription est à prendre en contactant le +228 91150499.