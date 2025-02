Burkina Faso: La BCEAO dote son agence auxiliaire de Bobo-Dioulasso d'un immeuble moderne

La Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a inauguré, le samedi 8 février 2025, le nouvel immeuble fonctionnel de son agence auxiliaire de Bobo-Dioulasso.

La cérémonie a été présidée par Dr Aboubakar NACANABO, ministre de l'Économie et des Finances du Burkina Faso, en présence du ministre ivoirien des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, également président du Conseil des ministres de l'UEMOA, ainsi que du gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kassi BROU, et des acteurs du système bancaire et des systèmes financiers décentralisés du Burkina Faso.

Cet évènement marque l'aboutissement d'un vaste chantier entamé en juin 2018, dans le cadre de la mise en oeuvre du programme d'extension et de modernisation du réseau des agences de la BCEAO, adopté en 2015 par le conseil d'administration de l'Institution. Ce projet vise à renforcer la capacité de l4agence à répondre aux impératifs liées à l'augmentation significative des besoins en circulation fiduciaire, notamment en matière de d'émission de billets et de pièces de monnaie. Il s'inscrit également dans la volonté dans la volonté de l'institut d'émission d'accompagner le développement du réseau bancaire à l'intérieur des Etats membres.

Bâtie sur une surface de 4200 m², ce nouvel édifice vient renforcer les infrastructures existantes datant de juin 1977, date de l'ouverture de l'agence auxiliaire de Bobo-Dioulasso.

Selon Jean Claude Kassi Brou, le gouverneur de la BCEAO , ce complexe moderne comprend un bâtiment R+1et des annexes respectant les normes contemporaines en matière d'efficacité énergétique et de développement durable. Il intègre des technologies avancées notamment des panneaux solaires, des systèmes de climatisation à haute efficacité énergétique et des infrastructures inspirées du modèle architectural burkinabé.

Les acteurs du système bancaire du Burkina Faso , représentés par Diakarya Ouattara , président de l'association professionnelles des banques et Etablissements Financiers du Burkina Faso(APBEF-BF), ont salué cette initiative de modernisation des infrastructures de l'agence auxiliaire de a Bceao de Bobo-Dioulasso « C'est l'occasion pour moi de saluer la vision des autorités monétaires , qui , depuis plusieurs années, travaillent à renforcer la stabilité du système bancaire et financier , ainsi qu'à réaliser des projets et programmes structurants visant à répondre aux besoins croissants des populations et des banques », a-t-il déclaré. Il a également souligné l'importance de ce type d'infrastructure pour les établissements de crédit, expliquant que cela contribue à réduire leurs charges d'exploitation, les risques liés au transport de fonds et à faciliter l'accès aux services financiers grâce à l'installation d'agences bancaires et de distributeurs automatiques de billets.

Pour Dr Aboubakar NACANABO, Président de la cérémonie d'inauguration et ministre de l'Economie et des Finances du Burkina Faso , cet évènement est bien plus qu'un aboutissement ; il marque le début d'une nouvelle ère pour la finance régionale. « En dotant la ville de Bobo-Dioulasso d'une agence moderne et fonctionnelle, la Bceao améliore considérablement la qualité des services offerts aux populations et aux acteur économiques », a-t-il affirmé.

Dans le cadre de son programme d'extension du réseau bancaire, la Bceao prévoit la construction d'une autre agence auxiliaire à Ouahigouya, dans le nord du Burkina. Une initiative saluée par le ministre Nacanabo qui a exprimé le souhait de voir les travaux débuter en 2025. « Après le Centre et l'Ouest, le développement des infrastructures financières dans le Nord viendra renforcer l'ancrage du système bancaire dans cette partie du pays, offrant ainsi de nouvelles opportunités aux populations et aux entreprises locales », a-t-il ajouté. Il a également soumis à la direction de la Bceao la requête du Burkina Faso d'obtenir une autre agence dans la région du centre Est, qui , selon lui , pourrait contribuer à ravitailler une partie du Niger en raison de sa proximité.

1ere agence auxiliaire dans la zone UMOA en matière de circulation fiduciaire

L'agence auxiliaire de la Bceao de Bobo-Dioulasso a été ouverte le 22 juin 1977 sous l'impulsion du premier gouverneur de l'institut d'émission, feu Abdoulaye FADIGA. Elle couvre les régions des hauts Bassins, de la Boucle du Mouhoum , des Cascades et du Sud-Ouest , soit 15 provinces du Burkina Faso . Cette agence auxiliaire se classe en tête des agences auxiliaires de la Bceao en matière de circulation fiduciaires avec un volume de transactions de 2163 milliards et 2110 milliards respectivement au cours de ces deux dernières années, faisant d'elle la première agence auxiliaire de la Bceao en termes de volume de transactions.