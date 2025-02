Sénégal: Koumouna BIAGUI décroche avec brio le Prestigieux Diplôme de Master 2 en Défense et Sécurité au CHEDS.

Un temps pour les études et la recherche, un temps pour décrocher le sésame. Koumouna BIAGUI, vient d'obtenir avec brio son Diplôme de Master 2 en Défense et Sécurité au prestigieux Centre des Hautes Études de Défense et de Sécurité de Dakar (CHEDS).

Le monde de la géopolitique internationale est traversée par des cycles de crises sécuritaires, geostratégiques, humanitaires, de bonne gouvernance publique, nécessite des réponses urgentes, appropriées, afin d'inverser les paradigmes. C'est tout l'enjeu de la recherche et du développement accrus pour des initiés lancés dans cette compétition où la quête du savoir et des outils fondamentaux sont au bout des efforts. Le Centre des Hautes Études de Défense et de Sécurité (CHEDS) de Dakar (République du Sénégal) joue sa partition et se révèle au fil des ans, comme une référence en la matière.

Photos: Koumouna BIAGUI, en costume bleu

Fidèle à sa réputation académique et sa vocation d'outiller ses auditeurs issus de spécialités diverses, s'est illustrée une nouvelle fois lors d'une cérémonie de remise de diplômes aux récipiendaires à l'Institut de la Défense de Dakar sous la présidence effective du Ministre sénégalais de la Défense, le Général Birame DIOP, du Chef d'État Major des Armées, Général Mbaye CISSÉ, le Recteur par intérim de l'UCAD. Haut la main, Koumouna BIAGUI, a décroché avec brio le Prestigieux Diplôme Master 2 en Défense Paix et Sécurité. Son thème de soutenance est : Analyse de l'Impact des Politiques Publiques à Kédougou (région stratégique regorgeant de richesses minières et zone tampon frontalière, située à 233 km de Tambacounda). Une recherche axée sur les enjeux et les perspectives autour de la gestion et de l'exploitation de ce potentiel réservoir en valait la chandelle. Koumouna BIAGUI s'y est employé avec dextérité.