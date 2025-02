Le vendredi 5 février 2016, la Guinée a été le théâtre d'un tragique événement qui a profondément marqué le paysage médiatique et politique du pays. El Hadj Mohamed Diallo, un reporter du site d'information générale Guinée7, a été tué par balle alors qu'il couvrait des accrochages violents entre deux factions au sein du parti politique Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG).

Les tensions avaient éclaté suite à la décision du vice-président du parti, Bah Oury, de se rendre à une réunion, accompagné de ses partisans, malgré une décision de la haute instance du parti qui l'excluait. Cette situation a conduit à une confrontation directe avec les militants du président du parti, Cellou Dalein Diallo. Les tentatives de Bah Oury de forcer l'entrée du siège du parti ont provoqué des affrontements violents, créant un climat de chaos.

C'est dans ce contexte de désordre que la balle mortelle a atteint El Hadj Mohamed Diallo, se logeant dans son coeur. Les circonstances exactes de cette tragédie demeurent floues, notamment la provenance de la balle et si le reporter a été spécifiquement visé.

Le procès et ses implications

Suite à cet événement tragique, des enquêtes ont été ouvertes pour déterminer les responsabilités et les circonstances entourant la mort d'El Hadj Mohamed Diallo. Cependant, le manque de transparence et les tensions politiques en Guinée ont souvent entravé le bon déroulement de ces enquêtes. Les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme ont exprimé leurs inquiétudes quant à la sécurité des reporters dans un environnement où la liberté de la presse est déjà mise à mal.

Une pensée pour El Hadj Mohamed Diallo

En cette période sombre pour la liberté de la presse en Guinée, nous pensons particulièrement à El Hadj Mohamed Diallo. Son sacrifice rappelle l'importance cruciale d'une presse libre et indépendante, ainsi que les dangers auxquels sont confrontés ceux qui s'engagent à rapporter la vérité. La mémoire d'El Hadj Mohamed Diallo doit nous inciter à défendre les droits des journalistes et à lutter pour un environnement où la liberté d'expression est respectée et protégée.