Tunisie: Ligue 1 - 18e Journée - L'USM et l'ESM se remettent en selle !

Première réussie de Faouzi Benzarti à la tête de l'USM avec une écrasante victoire devant l'ASG sur le score sans appel de 5-0. Les Miniers de Métlaoui retrouvent aussi le chemin de la victoire et renversent leurs hôtes zarzissiens.

On n'est jamais au bout de nos surprises d'une journée à une autre, et c'est ce qui fait le charme du championnat cette saison. C'est bien dommage, d'ailleurs, que l'image de ce championnat soit ternie par les réclamations de tous bords et la prestation des arbitres qui, jusqu'à cette 18e journée, n'arrivent toujours pas à inspirer la confiance avec des erreurs aussi polémiques les unes que les autres.

Venons à présent à l'aspect purement sportif, le vrai. Trois victoires ont été enregistrées, hier. Il y a eu d'abord le retour gagnant de Faouzi Benzarti à l'USM. Une écrasante victoire devant l'ASG sur le score sans appel de 5-0. Comme quoi, le fameux choc psychologique a bien opéré avec Faouzi Benzarti, et l'USM retrouve le sourire après deux défaites consécutives concédées devant l'EST et l'ESS.

Hazem Mastouri, qui n'est finalement pas parti en Egypte, a été décisif hier, puisqu'il a marqué trois sur les cinq buts de la victoire.

De leur côté, les Miniers de Métlaoui se sont imposés à domicile face aux Zarzissiens. Les Métlaouis respirent de nouveau après une défaite et un match nul.

Le Club Africain, lui, s'est imposé aussi à domicile face à l'EGSG (2-1). Une victoire qui n'a pas été facile contre un adversaire qui a eu le mérite de se battre comme il le pouvait jusqu'au bout.

Le CSS tenu en échec

Restant sur deux victoires, le CSS de Lassaad Dridi a été tenu en échec par la JSOmrane. Même s'il y a eu des tentatives d'un côté comme de l'autre, les deux attaques, manquant de punch et de volonté aussi, sont demeurées stériles. Au final, le CSS et la JSO repartent avec un petit point.

Si la JSO n'a pas à rougir de ses résultats, étant donné que c'est sa première saison parmi l'élite et qu'elle grignote point par point, Lassaad Dridi doit soigner sa copie pour que le CSS demeure régulier sur le long et non pas le court terme. Cette saison est complètement ratée pour le CSS à tous les niveaux. Ça se bouscule de haut en bas du classement, tant mieux pour l'intérêt de ce championnat tunisien.