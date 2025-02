Angola: Le Président angolais consterné par le décès de Sam Nujoma

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a adressé un message de condoléances à son homologue namibien, Nangolo Mbumba, à l'occasion du décès samedi du père de la nation namibienne, Sam Nujoma.

« C'est avec une profonde consternation que nous avons appris le décès de Son Excellence Samuel Shafiishuna Daniel Nujoma 'Sam Nujuma', ancien Président de la République de Namibie », a écrit le chef de l'État dans un message rendu public ce dimanche.

Face à cet événement malheureux, João Lourenço, au nom de l'Exécutif angolais et en son nom propre, a exprimé ses plus sincères condoléances à son homologue et au peuple namibien pour la disparition d'une « personnalité éminente ».

Il s'est dit conscient du vide irréparable qu'il laissera dans le pays, pour lequel il avait mis toute son énergie et son expérience dans la construction d'une nation forte et démocratique, avec des fondations solides sur la voie du progrès, de la prospérité et du bien-être du peuple namibien.

Il a estimé que l'expérience, les connaissances et la sagacité de Nujoma ont joué un rôle fondamental dans la conduite des initiatives au niveau de la SADC qui ont contribué à dynamiser l'institution et à renforcer son rôle de catalyseur de l'intégration régionale et du développement dans la partie méridionale du continent.

« Je demande à Votre Excellence de présenter mes condoléances à la famille endeuillée, aux amis du défunt et au peuple namibien. En cette heure de douleur et de deuil pour votre nation, je vous prie d'accepter, Excellence, l'expression de mes sentiments de solidarité », a écrit le Président angolais.

Le décès de Sam Nujoma à 95 ans, des suítes de maladie, a été annoncé ce dimanche par le Président de la Namibie, Nangola Mbumba.

Né le 12 mai 1929 dans une famille de fermiers, Sam Nujoma était l'aîné de 10 enfants.