Burkina Faso: Agence auxiliaire de la BCEAO - Des nouveaux locaux inaugurés à Bobo-Dioulasso

La Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a inauguré le nouvel immeuble fonctionnel de son agence auxiliaire de Bobo-Dioulasso, le samedi 8 février 2025. Cette infrastructure se veut moderne et est censée répondre aux besoins des institutions bancaires et des populations de la zone de l'Ouest.

La cérémonie a été présidée par le ministre burkinabè de l'Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo. Elle a connu la participation du gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kassi Brou, du président en exercice du Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire Ouest africaine (UEMOA), Adama Coulibaly, de plusieurs membres du gouvernement burkinabè et de nombreux acteurs du monde des banques et des finances.

Pour le ministre Aboubakar Nacanabo, plus qu'une simple inauguration, l'acte du jour symbolise un engagement commun en faveur du développement régional et de l'intégration économique. Il a rappelé que le nouvel édifice est le fruit d'un processus concerté porté par le Conseil des ministres de l'UEMOA, les autorités nationales et la BCEAO.

Aboubakar Nacanabo s'est félicité dans la foulée de la décision de la BCEAO de construire une nouvelle agence auxiliaire à Ouahigouya, et a soumis la doléance de voir une autre implantée dans la région du Centre-Est pour ravitailler aussi la région de l'Est et pourquoi pas une partie du Niger voisin. Le gouverneur de la BCEAO a d'entrée reconnu et salué l'attention particulière qu'accordent les autorités burkinabè à la BCEAO et à ses initiatives.

L'événement de ce jour pour lui, marque l'aboutissement d'un chantier entamé en juin 2018 dans le cadre de la mise en oeuvre du programme d'extension du réseau des agences de la BCEAO et de réhabilitation des immeubles existants.

Un programme, a-t-il ajouté, qui vise à accompagner le système bancaire dans son implantation à l'intérieur des Etats de l'UEMOA. Jean-Claude Kassi Brou, tout comme ses devanciers l'ont fait à l'inauguration de cette agence le 22 juin 1977, a souhaité qu'elle soutienne le développement d'un écosystème financier dynamique et participe à la mise à disposition des populations de billets et pièces de meilleure qualité dans la zone de couverture.

23% du réseau bancaire national

Cela, tout en réduisant les risques et les coûts liés aux déplacements des fonds sur de longues distances.

Le gouverneur de la BCEAO a en outre souligné que la région des Hauts-Bassins se distingue sur le plan bancaire et financier en abritant 15 des

16 banques présentes au Burkina Faso, et 23 institutions de micro-finance.

« Bobo-Dioulasso compte 37 agences bancaires et 41 agences d'institutions de micro-finance pour accompagner le financement des activités locales », s'est réjoui Jean-Claude Kassi Brou.

Et d'insister qu'en matière de circulation fiduciaire, l'agence de Bobo-Dioulasso est classée au premier rang de toutes les agences auxiliaires de la BCEAO. Le patron de la BCEAO a en outre exhorté le personnel de l'agence à prendre soin de ce joyau et à en faire un symbole de fierté.

Le président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Burkina (APBEF-B), Diakarya Ouattara, a salué la vision des autorités monétaires pour toutes les réformes entreprises en vue de renforcer la stabilité du système bancaire et financier. L'APBEF, a dit M. Ouattara, se réjouit de cette infrastructure qui permettra de répondre de façon plus efficace à la demande des établissements bancaires et financiers.

A la date 31 décembre 2023, les quatre régions desservies par l'agence auxiliaire de Bobo-Dioulasso, représentaient 23% du réseau bancaire national, soit 80 agences et 136 distributeurs automatiques de billets, foi de Diakarya Ouattara. La nouvelle infrastructure s'étend sur une superficie totale de 4 200 m². Elle se veut moderne et comprend un bâtiment principal construit sur deux niveaux (R+1) et des annexes. Le bâtiment fini est l'oeuvre d'un architecte burkinabè, Simon Kafando, et d'une douzaine d'entreprises originaires de l'UMOA.