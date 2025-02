Angola: Le MPLA considère Nujoma comme un défenseur de la cause africaine

Luanda — Le Bureau politique du MPLA considère que le premier président de la Namibie, Sam Nujoma, décédé samedi, a été un défenseur intrépide de la cause du développement et de l'intégration entre les États africains et la région australe en particulier.

Dans un message de condoléances à l'occasion de la mort de l'africaniste, il affirme que sous sa direction, la Namibie a connu un processus de réconciliation nationale, unifiant les différents groupes ethniques et tendances politiques du pays

Le BP du MPLA déclare avoir appris avec douleur, angoisse et une profonde tristesse le décès de l'ancien homme d'État de la République de Namibie.

Il écrit que Nujoma, à la tête de la SWAPO et grâce à son leadership visionnaire, a mené la lutte de libération pour l'indépendance de la Namibie du joug oppressif du régime raciste d'Afrique du Sud.

« Le camarade Nujoma était un grand ami de l'Angola, des Angolais et du MPLA en particulier, avec qui il partageait une longue histoire de luttes et de victoires », lit-on dans ce message de condoléances.

En ce moment de douleur et de deuil pour la Namibie, pour les Namibiens et pour le continent en général, poursuit la note, le MPLA, au nom de ses militants, amis et sympathisants et de tous les frères et soeurs des tranchées dans la lutte commune contre le régime d'apartheid, s'incline devant sa mémoire et présente ses condoléances les plus émues à la famille endeuillée, au peuple namibien et aux militants de la SWAPO.

Il espère que son esprit patriotique, exprimé en paroles et en actes, servira d'inspiration dans l'effort commun de développement du continent et de la région en particulier.