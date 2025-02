Tunisie: Congrès international de la médecine esthétique et anti-âge les 14 et 15 février prochains

Le 7e Congrès international des médecins esthétiques et anti-âge se tiendra au Palais des Congrès de Tunis du 13 au 15 février. Le président de l'Association tunisienne des médecins esthétiques et anti-âge (TAMAS), le Dr Ramzi Benour, a déclaré à la TAP, lundi, que le congrès sera « exceptionnel » puisqu'il verra la participation de 500 médecins et spécialistes en esthétique de Tunisie et du monde entier qui échangeront les expériences et présenteront les meilleures et les dernières technologies dans ce domaine.

Ramzi Bennour a ajouté que cette rencontre représente une opportunité pour les médecins esthétiques de mettre à jour leurs connaissances et compétences afin de développer cette spécialité, ce qui contribuerait à la promotion du tourisme médical, d'autant plus que la Tunisie est considérée comme une référence dans ce domaine grâce à des compétences médicales qualifiées qui ont gagné la confiance des patients tunisiens et étrangers.

Il a appelé toutes les parties concernées par le secteur de la santé à œuvrer pour encourager et développer davantage cette spécialité afin que notre pays puisse attirer davantage de touristes étrangers dans le domaine de la médecine esthétique.

Il a également souligné que depuis son lancement en 2017, l'association contribue à l'amélioration de l'image de la Tunisie à l'échelle régionale et internationale dans le domaine de la médecine esthétique en se tenant au courant des dernières technologies et évolutions et en organisant des conférences scientifiques de haut niveau avec la participation de nombreux experts étrangers.

Au cours de cette conférence, plusieurs thèmes liés à l'anatomie de la peau et aux meilleures solutions thérapeutiques en cas d'effets secondaires seront abordés, en plus des derniers développements dans le monde de la médecine esthétique, des techniques anti-âge et des meilleures façons de prendre soin du corps, du visage et du rajeunissement de la peau.