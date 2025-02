Tunisie: Ligue 1 - 18e journée - CA-EGSG (2-1) - Trois points bons à prendre...

Belle opération pour des Clubistes qui gagnent et prennent la deuxième place au classement.

Freiné par deux parités successives, le Club Africain devait forcément valider à la réception de l'EGS Gafsa, club qui joue sa peau en Ligue 1. En clair, pour rester dans le sillage du leader, le CA de David Bettoni devait renouer avec la victoire, opération qui lui permettrait d'aborder le prochain match face à l'ES Zarzis, ce mercredi, avec davantage de confiance et moins de pression. Quant à El Gaouafel de Skander Kasri, récolter au moins un point à Radès l'autoriserait à envisager la réception du CSS après-demain, à Gafsa, avec espoir et optimisme quant à la lutte pour le maintien.

Dès le coup de sifflet initial, le CA s'installe, confisque le cuir, presse l'adversaire dans son camp et varie les combinaisons sans toutefois pouvoir déverrouiller la défense de l'EGSG. Des amorces et un pressing haut côté clubiste mais le bloc équipe de Gafsa ne se fissure pas pour autant. 20 minutes de jeu, le CA se procure sa meilleure occasion du premier half. Face à Rami Jeridi, Khadhraoui puis ensuite Kooh n'arrivent pas à faire trembler les filets. A 5 minutes de la demi-heure de jeu, c'est au tour d'Ait Malek de dévisser, alors qu'il se trouvait en position de conclure.

Six corners obtenus par le CA n'y feront rien et c'est avec le 7e corner que le CA obtiendra un penalty. Zemzemi s'avance, croise mais sa frappe est repoussée par Rami Jeridi. Pas le temps de se lamenter côté CA car sur le contre, Berbati perce et ajuste Yeferni qui s'envole et détourne. A dix minutes de la mi-temps, c'est au tour de Jules Armand Kooh de se distinguer par un contrôle orienté et un tir en pivot qui passe de peu à côté. Fin de mi-temps tendue avec l'expulsion de Skander Kasri par l'arbitre Yosri Bouali.

Deux buts

De retour de pause, même mode opératoire coté CA et EGS Gafsa. Le tournant du match intervient à la 47'. Khadhraoui fixe, enveloppe et ajuste une frappe renvoyée par Jeridi et reprise de plein fouet dans les buts par le buteur camerounais Jules Armand Kooh qui signe ainsi son second but sous les couleurs du CA après une première réalisation face à la JSO. A partir de là, le rythme tombe d'un cran, mais désormais, Gafsa avance tout de même ses pions. Vers l'heure de jeu cependant, le CA double la mise. Kinzumbi décale vers Zemzemi qui dépose sur la tête d'Ait Malek. De suite, Gafsa répond par Messai dont le tir est capté par Yefreni. Les efforts de l'EGSG seront finalement récompensés quelques minutes plus tard.

Sur balle arrêtée, l'axial ivoirien Noël Agbiri s'élève et de la tête place le cuir hors de portée de Yeferni. Par la suite, rien de marquant à noter, mise à part cette talonnade de Kelaleche vers Hamdi Laabidi qui butera sur Rami Jeridi. Le CA fait bien de renouer avec la victoire et de recoller aux basques du leader. Pas un match plein, mais au moins, il y a les trois points et c'est ce qui compte le plus après deux semi-échecs. Deux déplacements périlleux à Zarzis et à Sfax pour un CA face à deux épreuves de vérité.

CA : Ghaith Yefreni, Tene Willis Didof, Hamza Ben Abda, Yassine Bouabid, Ghaith Zaalouni, Ahmed Khélil, Moataz Zemzemi (Kelaleche), Bilel Ait Malek (Ghaith Sghaier), Philippe Kinzumbi (Bassem Srarfi), Hamza Khadhraoui (Fahd Messmari), Jules Armand Kooh (Hamdi Laabidi).

EGSG : Rami Jeridi, Agbiri, Chebbi, Mejri, Horchani, Haithem Ben Mbarek (Ezer Chokri), Chayeb, Jebali, Messai (Amir Omrani), Berbati, Jouini (Hazem Mbarek).