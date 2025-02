Cote d'Ivoire: Certification ISO 9001-2015 - L'Arti lance son projet de mise en place du système de management de la qualité

Gage de crédibilité et d'efficacité. Le hall du siège de l'Autorité de régulation du transport intérieur (Arti) a accueilli le 5 février 2025, la cérémonie officielle de lancement du projet de réalisation de son Système de management de la qualité (Smq).

Cette initiative majeure s'inscrit dans la démarche de conformité de l'Arti à la norme Iso 9001-2015. L'événement s'est déroulé en présence d'Albéric Kacou, président du conseil de régulation de l'Arti ; d'Assamoua Désiré, directeur général de l'Arti, ainsi que de Constant Boka, directeur général de Côte d'Ivoire normalisation (Codinorm).

Prenant la parole à cette rencontre, Albéric Kacou a souligné l'importance de cette démarche pour l'Arti. Selon lui, la certification Iso 9001-2015 permettra de mieux structurer les métiers et services à réguler, d'identifier clairement les interlocuteurs et d'optimiser les actions et procédures opérationnelles.

Pour le président du conseil de régulation de l'Arti, en obtenant cette certification, son institution renforcera sa crédibilité auprès des acteurs du transport intérieur ; de l'administration publique et des bailleurs de fonds, consolidant ainsi son rôle de régulateur de référence dans le secteur.

Un engagement affirmé pour la qualité

Dans son discours introductif, Kassi Marie-Paule, sous-directrice des normes et de la qualité, a rappelé les étapes clés ayant conduit au lancement de ce projet ambitieux.

En effet, depuis le 22 février 2024, l'Arti bénéficie de l'accompagnement de Codinorm, organisme national en charge de l'élaboration des normes et de la gestion de la marque nationale de conformité en Côte d'Ivoire.

Cette collaboration repose sur une convention-cadre qui définit plusieurs axes stratégiques, notamment la conception et la mise en oeuvre de projets de gestion de la qualité pour améliorer la compétitivité des entreprises de transport, des opérateurs et des structures de gestion du transport. Elle s'appuie également sur la réalisation de programmes de formation sur les normes ; la certification et la gestion de la qualité ; la recherche de partenariats et de financements pour soutenir et promouvoir les normes, la qualité dans le secteur du transport.

Un projet structuré en quatre phases

La mise en place du Smq de l'Arti qui s'inscrit dans le cadre de cette collaboration, vise à obtenir la certification Iso 9001-2015. Le programme de performance organisationnelle de l'Arti se déroulera sur une période de 15 mois et comprendra quatre phases majeures. A savoir, l'initialisation du projet de réalisation du Smq ; l'établissement et la documentation du Smq ; l'implémentation (mise en oeuvre) du Smq et l'évaluation du Smq, et l'amélioration des performances du Smq.

C'est à Tapé Thierry, directeur appui aux entreprises et gestion des projets structurants de Codinorm, qu'est revenu la responsabilité de présenter les grandes lignes du programme ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre.