Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme (Mclu) a réuni, le jeudi 6 février 2025, les acteurs clés du foncier ivoirien pour un séminaire dédié aux enjeux du lotissement en milieu urbain. Au coeur des discussions : la réglementation et les défis liés au financement de ces opérations.

Une initiative qui a été accueillie avec enthousiasme par Yamoussa Coulibaly, vice-président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire (Cnpc-ci) chargé de la Politique générale et des Réformes, qui a salué l'engagement du gouvernement à faciliter l'accès aux ressources financières pour les aménageurs fonciers.

Organisé par la Direction générale de l'Urbanisme et du Foncier, cet atelier a permis de rassembler les différents acteurs de la chaîne de valeur du secteur. L'objectif est de trouver des solutions concrètes pour accompagner les lotisseurs dans leurs projets. Notamment, grâce à l'appui d'une banque locale, Nsia Banque Côte d'Ivoire, partenaire de ladite rencontre.

Kra Kouman, le directeur général de l'Urbanisme et du Foncier, a ouvert les travaux en soulignant l'importance de cette collaboration. « Nous avons organisé cet atelier pour échanger avec nos partenaires que sont les aménageurs fonciers et les lotisseurs, avec l'appui d'une banque de la place qui veut nous aider à réussir nos réformes. Notamment, l'aspect le plus complexe, le financement des opérations de lotissement », a-t-il expliqué.

Assétou Traoré, la directrice générale adjointe de Nsia Banque Côte d'Ivoire, a détaillé l'offre de financement mise en place pour soutenir le secteur. « Nous avons décidé d'accompagner le ministère et les lotisseurs avec un programme initial de 25 milliards de Fcfa. Ce fonds permettra de soutenir les projets des aménageurs et in fine faciliter l'acquisition des lots par les acquéreurs», a-t-elle annoncé.

Pour sa part, Yamoussa Coulibaly, le représentant de Siriki Sangaré, le président de la Cnpc-ci à ce rendez-vous, a exprimé sa satisfaction face à l'engagement du ministère et de Nsia Banque. « Nous sommes ravis de participer à cette nouvelle dynamique. Cette collaboration va nous permettre de produire des lotissements de qualité et de mieux répondre aux attentes des acquéreurs », a-t-il déclaré.

Celui qui est, également, le PDG de Challenge Immobilier International (Chil inter) n'a pas manqué de remercier le ministre Bruno Nabagné Koné pour son soutien et son implication dans cette réforme.