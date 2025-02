Madagascar: Journée des artistes - Entre présentation de voeux et solidarité

Les artistes d'Antsiranana ont présenté leurs voeux, le mercredi 5 février dernier, à la terrasse de la grande maison Banja. Il s'agit d'une initiative du ministère de la Communication et de la Culture, dirigé par Donna Volamiranty Mara, en vue de rassembler et de promouvoir le secteur artistique. Chanteurs, slameurs, peintres, stylistes, mannequins, acteurs, comédiens ont participé à l'événement. Le Directeur régional Fabio Tinogny, quant à lui, était ému.

« Tout d'abord, je tiens aussi à remercier madame la ministre, le fer de lance de ce projet. L'objectif est de solidariser les professionnels de l'art. L'union fait la force. Ceci n'est que le début... 2025 sera une année consacrée aux artistes. Nous allons organiser des manifestations culturelles pour mettre en avant des talents », a-t- il avancé. En outre, une conférence a été livrée par Berikely, José Rakotobe, et le coach Grégoire. Rétrospective, échange et partage ont animé l'après-midi. Ensuite, un dîner dansant a clôturé la célébration... Ce rassemblement dément les propos fâcheux des médisants affirmant que les affiliés du domaine de l'art d'Antsiranana sont désunis. En réalité, le temps ne leur a pas permis de se rencontrer. D'autre part, à défaut d'un leader, ils se sentent marginalisés.

En somme, la cérémonie du 5 février 2025 sera une date à graver sur une pierre blanche. Ce jour a été un déclic. La joie dans la convivialité, les leaders d'opinion d'Antsiranana se sont assis autour d'une table. C'était plus qu'une présentation de voeux. « Renforcement des liens entre les artistes de la région DIANA, mise en valeur des talents locaux à travers des échanges et des performances, soutien institutionnel affirmé à travers la présence des autorités locales et de la Direction Régionale de la Communication et de la Culture, développement d'une dynamique culturelle encourageant les artistes à poursuivre et à promouvoir leurs oeuvres », sont les objectifs de Andran'ny mpanakanto.