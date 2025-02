Madagascar: Cross-Country/Championnat de La Réunion - Mamie Andrianirina surprend Jean Marie, le champion du monde

L'international malgache Mamie Andrianirina a remporté la deuxième place du championnat de Cross-country de La Réunion. Il a franchi la ligne d'arrivée juste derrière le champion du monde, Jean Marie Cadet.

Pas de répit pour Mamie. Après avoir participé au championnat de trail court de La Réunion la semaine dernière, il a pris le départ du Cross-country hier à La Plaine-des-Palmistes. Une fois de plus, il a honoré son club STASA et son pays natal en terminant deuxième du classement dans sa catégorie Master. Il a réalisé un chrono de 31 minutes et 08 secondes sur une distance de 8 km 400 m avec un dénivelé de 150 mètres.

Dès le début, Mamie a toujours mené la danse, sans jamais se détacher du champion du monde masters d'athlétisme sur piste, Jean Marie Cadet. Ce n'est qu'à quelques mètres du point d'arrivée que ce dernier a pris l'avantage en le dépassant de dix secondes. « Je m'efforce toujours de mettre Madagascar à sa juste place dans l'Océan Indien. Même aux côtés d'un grand coureur mondial, je n'avais pas peur. Nous étions au même niveau et je me suis surpassé à 600 mètres de l'arrivée. Jean Marie Cadet espérait faire une balade en solitaire, s'entraînant pendant des mois pour cette course sans se douter que je pourrais le tenir de près. Pourtant, le parcours est vraiment très technique », a déclaré Mamie Andrianirina.

Deux courses, deux belles moissons. Son club est fier de sa nouvelle recrue. Le numéro un du trail malgache enchaîne ce week-end avec le Trail d'Eden, une course de 24 km toujours à La Réunion. Malheureusement, il ne sera pas présent lors du championnat de Madagascar de Cross-country qui aura lieu à Ihosy.