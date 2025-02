Madagascar: Consommation - Le riz importé à 750 ariary le kapoaka, de plus en plus disponible

De mieux en mieux. Le déploiement du riz importé, vendu à 750 ariary le kilo, continue avec des résultats plutôt positifs.

Donnant ainsi aux consommateurs le choix entre le riz local plus cher et le riz importé proposé sur les étals des détaillants dans un certain nombre de régions.

Plus accessible

Eagle, riz blanc qualité supérieure Pakistan, Global Rice, Globo, « vary mara »...Ce ne sont pas les marques de riz importé qui manquent sur le marché. Appelé communément « vary stock » ce genre de riz provient essentiellement d'Inde et du Pakistan. Et si le riz importé est de moindre qualité que le vary gasy, il a l'avantage d'être plus accessible en termes de prix. En effet, les épiceries et les détaillants vendent les marques de riz importé à 750 ariary le kilo.

Outre Analamanga, le riz importé est également disponible dans différentes régions comme Atsinanana, Atsimo Andrefana, Itasy... à Toamasina par exemple, il se retrouve sur les marchés de Tanambao II, Bazary Kely, Ambolomadinika, Mangarano, Valpinson, Tanamakoa. Dans la capitale, le riz importé est disponible à Anosibe et dans différents marchés de quartier. À Toliara, la marque de riz Eagle est disponible aux Bazar Skama, Bazar Be et Bazar Sanfily...

Contrôle de consommabilité

Selon le ministère chargé du Commerce, ce riz est parfaitement propre à la consommation. Avec seulement 25% de brisures, le riz importé, comme toutes les denrées en provenance de l'extérieur fait l'objet de contrôle de consommabilité conformément aux législations commerciales en vigueur. Un produit propre à la consommation en somme. Ce déploiement du riz importé à 750 ariary le kapoaka témoigne, en tout cas, de la réussite de la stratégie menée par le ministère de l'Industrialisation et du Commerce.

Le ministre David Ralambofiringa, qui a multiplié ces derniers temps, les descentes sur terrain, a privilégié le dialogue avec les intervenants de la filière. Les directions régionales de l'industrialisation et du commerce ont, pour leur part, procédé à des sensibilisations sur le respect des législations en matière de commerce. Les actions du gouvernement pour atteindre cet objectif de baisse des prix du riz continuent.