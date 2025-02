Madagascar: Vatomandry - Sophie Ratsiraka dénonce un « hold-up démocratique »

Depuis vendredi dernier, la tension est montée d'un cran dans deux communes du district de Vatomandry, suite à l'arrestation de plusieurs manifestants par les forces de l'ordre. Ces arrestations, survenues dans les communes d'Antanambao Mahatsara et d'Ambodinonoka, ont suscité une vive indignation parmi la population locale et certains acteurs politiques. Sophie Ratsiraka, parle de « coup de force » et de « répressions brutales ».

La députée de Vatomandry, Sophie Ratsiraka, est montée au créneau pour condamner fermement ces interpellations. Selon elle, ces manifestations sont l'expression d'un profond malaise au sein des habitants, qui contestent des résultats officiels des élections communales et des conseillers communaux proclamés par le tribunal administratif de Toamasina, dans les deux communes. Ces résultats, différents des chiffres provisoires initialement publiés, ont provoqué un tollé général dans les communes concernées. « Mais comment s'empêcher de dénoncer cette infamie qui nous oblige à accepter un maire qui a perdu avec 25% du scrutin quand on refuse d'investir celui qui a gagné avec 75% des voix ? » , martèle la députée, concernant le cas d'Antanambao Mahatsara.

Immoralité

Pour les manifestants, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une manipulation du choix des électeurs. « Il s'agit d'une atteinte à la démocratie dans le pays parce qu'on veut faire un forcing pour installer un candidat à la mairie qui n'est pas du tout élu et n'a pas eu la majorité des suffrages exprimés », a déclaré Sophie Ratsiraka. La députée, qui s'est rendue sur place pour apporter son soutien aux manifestants, n'a pas caché son indignation face à la situation. « Si le pays prétend être démocratique, une telle manoeuvre ne devrait même pas avoir lieu », a-t-elle continué. Et de poursuivre que « c'est une affaire calamiteuse marquée par l'immoralité de plusieurs responsables dans notre région et sans aucune valeur morale ».

Cette prise de position marque un tournant pour Sophie Ratsiraka, jusqu'ici connue pour son soutien au régime en place. « Des votes ont été inversés dans le but de faire gagner miraculeusement des candidats perdants. L'intérêt public et la démocratie sont tout simplement pervertis et détournés », soutient la députée. La situation reste tendue dans le district de Vatomandry, où la population attend avec impatience une réaction des autorités compétentes. Reste à savoir si le gouvernement prendra des mesures pour calmer les esprits. Quoiqu'il en soit, Sophie Ratsiraka parle d'un « scandale électoral » à Vatomandry.