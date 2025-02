Afrique de l'Est: Maurice - Une jeune Malgache victime d'un réseau de prostitution

Une récente opération de la police a permis d'intercepter un véhicule suspect près des feux de signalisation de Flic-en-Flac. L'enquête qui a suivi a mis en lumière un cas possible de trafic d'êtres humains impliquant un citoyen mauricien et une ressortissante malgache. Dans la nuit du 5 février, aux alentours de 00h50, un fourgon de marque Toyota a été arrêté par les forces de l'ordre. À son bord se trouvait un homme de 50 ans, résidant à Phoenix, accompagné d'une femme de 40 ans de la même localité et d'une Malgache de 22 ans vivant à Pointe-aux-Piments.

Lors de son interrogatoire, la jeune Malgache a révélé que le quinquagénaire lui proposait de rencontrer des hommes pour des relations sexuelles en échange d'argent. Selon ses déclarations, il fixait lui-même les tarifs, et elle recevait entre Rs 4 000 et Rs 5 000 (environ 400 000 Ar à 500 000 Ar) par client. Lors d'une fouille de son sac à main, la police a découvert une somme de Rs 5 000 en espèces ainsi que deux boîtes de préservatifs. Interrogée sur l'origine de cet argent, elle a déclaré : « J'ai reçu cet argent de Irshaad avant d'aller voir mon client aujourd'hui, comme paiement pour coucher. Les préservatifs sont destinés à mes rencontres. ».

Face à ces éléments, l'homme de 50 ans a été immédiatement placé en détention sur ordre du surintendant Booneeady. Il a comparu dans la journée devant le tribunal de Bambous, où une accusation provisoire de trafic humain a été retenue contre lui. Il a été placé en détention préventive jusqu'au 12 février et est actuellement incarcéré dans les cellules de la police de Rivière-Noire. Les deux femmes, quant à elles, ont été relâchées sur parole après leur audition. L'enquête se poursuit afin de déterminer l'ampleur de ce réseau et d'identifier d'éventuelles autres victimes. Le suspect a choisi de garder le silence et ne donnera sa version des faits qu'en présence de son avocat.