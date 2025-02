Ile Maurice: Deven Nagalingum - «La Fédération se conformera pleinement à la décision du Tribunal arbitral du sport une fois qu'elle sera rendue»

Lors de la séance parlementaire de mardi dernier, Franco Quirin a demandé au ministre de la Jeunesse et des Sports ou en étaient les choses au sujet de la demande de reconnaissance de 18 clubs à la Fédération mauricienne de Judo (FMJ).

Deven Nagalingum a, d'emblée, assuré que c'était l'une des questions prioritaires qu'il a traitées après son entrée en fonction. «À cette fin, trois réunions ont été organisées avec le président de la Fédération. Les deux premières réunions ont eu lieu en décembre 2024 et janvier 2025, que j'ai personnellement présidées, suivies d'une troisième réunion à laquelle ont participé des fonctionnaires de mon ministère. Ces discussions avaient pour but d'identifier une solution durable aux différents défis auxquels sont confrontés les clubs de judo et les athlètes», a indiqué le ministre.

«Je souhaite informer l'Assemblée que, conformément à la Sports Act de 2016, un Tribunal arbitral du sport a été créé. Cet organisme indépendant est habilité à statuer sur les cas où des individus ou des entités se sentent lésés par des décisions prises par une Fédération nationale, entre autres. Je voudrais signaler que le Tribunal a récemment été reconstitué et a déjà commencé ses activités. À cet égard, la Fédération mauricienne de judo m'a informé que les clubs de judo qui contestent la décision de la Fédération de ne pas prendre en compte leur affiliation ont saisi le tribunal. La Fédération a assuré mon ministère qu'elle se conformerait pleinement à la décision du tribunal une fois qu'elle serait rendue», a-t-il ajouté.

Nagalingum a fait ressortir qu'à la suite de ces réunions, la FMJ a officiellement communiqué ce qui suit à son ministère : «En attendant la décision du tribunal sur l'admission de nouveaux clubs, des dispositions ont été prises en vertu de l'article 3 (2) de la Sports Act de 2016 pour délivrer des licences de compétition à tout judoka souhaitant participer aux événements organisés par la fédération, et l'accès au dojo national à des fins d'entraînement sera accordé à tous les judokas à condition qu'ils adhèrent au code de discipline établi applicable à tous les athlètes. La fédération s'est engagée à respecter pleinement toute décision prise par le Tribunal arbitral du sport. Ces mesures démontrent l'engagement du ministère à garantir l'équité, l'inclusivité et le bon fonctionnement de la gouvernance sportive à Maurice», a précisé le ministre qui a déposé une copie de la lettre qui lui a été adressée par la fédération.

Franco Quirin a ensuite rappelé que «cela fait six ans que cette situation au niveau du judo perdure.» «Douze clubs qui ont vu leur renouvellement d'affiliation être rejetés et six nouveaux clubs dont leur demande d'affiliation n'a pas été acceptée. Ce qui fait 18 clubs au total. Le judo mauricien, jadis dominant dans la région, sur le continent, a très peu brillé ces dernières années. De ce fait, l'honorable ministre, peut-il nous dire s'il compte organiser entre les deux parties concernées une table ronde afin qu'une fois pour toute, qu'on mette de la bonne volonté et non pas se fier uniquement au tribunal d'arbitrage du sport pour régler ce problème. Il faut bien le dire, le tribunal d'arbitrage du sport est au courant de ce problème depuis 2022 et aucune solution n'a été trouvée jusqu'à présent. Donc, ma question est : est-ce que l'honorable ministre au niveau de son ministère compte organiser une rencontre parce que je crois que là où on est arrivé, il faut de la bonne volonté : s'asseoir, discuter et trouver une solution à ce problème qui n'a que trop duré», a-t-il demandé.

Le ministre Nagalingum a alors répondu que cette réunion entre les parties avait déjà eu lieu avant de se rétracter. «Je viens de recevoir, comme je l'ai dit, une lettre de la fédération le 3 février 2025, et une réunion va se tenir prochainement», s'est-il justifié.

Selon Quirin, beaucoup ont abandonné la pratique du judo parce qu'ils n'ont pas la possibilité de participer aux compétitions localement et au niveau international.

Dans la foulée, il a demandé au ministre : «Peut-on savoir au niveau de votre ministère, quelles sont les raisons pour lesquelles ce Sports Arbitration Tribunal, pendant trois ans, n'a pu trouver une solution à ce problème ?»

«C'est le passé ! Aujourd'hui, nous nous penchons sur le nouveau Tribunal des sports. Vous étiez avec nous lorsque nous en avons discuté. Vous êtes donc au courant !», a rétorqué Nagalingum. Celui-ci devait se faire recadrer par la Speaker qui a ensuite mis fin aux débats sur la question.