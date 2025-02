Gabon: Les anciens employés du Novotel Rapotchombo revendiquent le paiement de leurs droits

Réunis en un collectif, les anciens salariés du Novotel Rapotchombo, ont donné de la voix, il y a quelques jours à Libreville, au cours d'une déclaration de presse en face de la structure qui les employait, pour revendiquer le paiement intégral de leurs droits restés impayés jusqu'à ce jour.

Il convient de rappeler que, depuis la fermeture de l'hôtel Rapotchombo en octobre 2006 pour des raisons de travaux de réfection de ladite structure prévu durer dix (10) mois, il était convenu que tous les salariés ayant moins de cinquante (50)ans au moment des faits, devaient reprendre le travail sans condition. Force est de constater que dix huit (18) ans après, il n'en est rien en d'épis de tous les recours et autres démarches visant l'aboutissement de cette affaire.

Alors que ces responsables de familles, presque réduits à la mendicité attendent tranquillement l'issue de cette affaire, ils seront surpris par une annonce parut dans le quotidien l'Union faisant état de la vente de cet hôtel par le liquidateur.

Conscients de ce qui se passe désormais, aux allures d'un bras de fer avec ce qu'il convient qualifier de main invisible, le collectif s'est engagé à mener une revendication en bonne et due forme. Et pour parvenir à un résultat fiable, les anciens salariés disent avoir produits au liquidateur désigné par l'État, notamment le cabinet de Me Omva, des dossiers physiques qui attestent bien que, depuis dix neuf (19) ans à ce jour, le Rapotchombo, a des droits à reverser aux soixante dix huit (78) anciens employés et ayant droit, au titre de ce qui s'apparente aujourd'hui à des licenciements déguisés.

L'intervention du Président de la République comme solution ultime solution

Selon le porte parole du collectif, Evarice Bokongo, un ayant droit, la situation à laquelle fait aujourd'hui face le collectif résulte d'un blocage masqué, qui empêche les anciens salariés du Novotel à percevoir leur dû, alors même que tous les calculs avaient été faits depuis plus de sept (7) mois.

Une situation assez troublante et à la fois incompréhensible qui a conduit le collectif à sortir de son silence. "Nous sommes des victimes, nous sollicitons très respectueusement l'intervention spéciale du Président de la transition, Président de la République, chef de l'État, afin que justice soit faite et que chacun rentre dans ses droits."Aidez-nous M le Président, à percevoir notre dû. Nous avons nos droits en tant que ex employés du Rapotchombo, mais ça fait dix neuf (19) ans aujourd'hui que nous attendons d'être payés. Nous nous remettons à votre arbitrage".

Attendu à présent, la réaction des plus hautes autorités compétentes en tête desquelles, le Président de la République, chef de l'État.