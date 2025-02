Congo-Kinshasa: Est de la RDC - L'armée arrête des militaires et combattants accusés d'exactions contre les civils

Alors que, sur le terrain, une accalmie a été observée, dimanche 9 février, au Sud-Kivu, en proie aux combats entre l'armée congolaise et ses alliés opposés au M23 soutenu par le Rwanda, l'armée congolaise a encore arrêté le même jour des dizaines de ses militaires et de combattants Wazalendo. Ils sont accusés d'avoir commis plusieurs assassinats et des pillages dans plusieurs villages du territoire de Kabare et dans la ville de Bukavu, dans le Sud-Kivu.

Selon la société civile, au moins neuf personnes ont été tuées à Miti et Kavumu vendredi soir alors que des scènes des pillages ont été signalés dans plusieurs villages de Katana jusqu'à Nyangezi.

Les militaires et combattants arrêtés dimanche 9 février ont été conduits directement à la prison centrale de Bukavu en attendant un procès public qui doit s'ouvrir bientôt par la cour militaire. Le gouverneur du Sud-Kivu a souhaité que le procès se tienne en audience foraine afin qu'ils soient jugés sur les lieux des faits.

Tolérance zéro

Une enquête a été ouverte selon le gouverneur de la province. Il s'agirait d'éléments qui revenaient du front à quelques kilomètres de là où ont lieu les combats avec les rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise.

Le major Nestor Mavudisa, porte-parole de la troisième zone de défense, appelle au calme et promet une tolérance zéro contre ceux qui « ternissent l'image de l'armée » congolaise. Selon lui, l'armée organise « des audiences publiques afin que ceux qui sont déjà arrêtés puissent servir d'exemple pour les autres ».

Le lieutenant général Pacifique Masunzu a appris avec la plus grande consternation les actes d'indiscipline commis par nos militaires d'une unité en provenance du front qui ont posé des actes barbares au mépris de notre population que nous sommes censés protéger. Ils sont appréhendés et doivent être jugés publiquement et sanctionnés pour qu'ils puissent servir d'exemple. L'indiscipline n'a plus de place dans les forces armées de la République démocratique du Congo. Ceux qui vont marcher à l'encontre, où qu'ils soient, seront tous sanctionnés et déférés devant la justice. La discipline est la mère des armées et sans la discipline. Sans la discipline nous n'aurons pas une armée.

De son côté, la société civile, notamment la Lucha, s'est félicitée pour ces interpellations rapides, même si elle s'est indignée des faits : « Il n'est pas normal que les gens, qui sont censés nous protéger, nous tirent dessus », a réagi la Lucha.

00:57 «Nous demandons que les audiences et des chambres foraines puissent déjà débuter pour que les auteurs de ces actes soient punis sévèrement», s'exprime Valet Chebujongo de la Lucha

Alexandra Brangeon Sur la ligne du front, une accalmie est toujours observée au Sud-Kivu dans les combats entre l'armée congolaise et ses alliés opposés au M23 soutenu par le Rwanda. Samedi 8 février, lors d'un sommet conjoint en Tanzanie, l'EAC et la SADC avaient appelé à un cessez-le-feu immédiat. Les chefs des forces de défense des deux organisations doivent se réunir dans les cinq jours pour réfléchir à sa mise en oeuvre.