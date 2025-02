Congo-Kinshasa: Des morts et blessés à la suite des affrontements entre les habitants des villages de Yalumbuka et Bolembe dans la Tshopo

Des morts et blessés ont été enregistrés à la suite des affrontements qui ont opposé les villages de Yalumbuka et Bolembe, situés à plus de 250 km de Kisangani, dans la province de la Tshopo, ont indiqué dimanche 9 février les sources gouvernementales.

Ces derniers jours, ces affrontements ont fait plusieurs morts et blessés, en raison de disputes liées à la gestion forestière.

Le ministre provincial de l'Intérieur, Roger Ekongo Demba, a convoqué d'urgence les chefs des groupements de ces deux villages à Kisangani pour s'expliquer sur les causes de ces violences meurtrières.

« Nous avons été attristés d'apprendre que dans le territoire de Yahuma, il y a eu des altercations entre deux villages : Yalumbuka et le village Bolembe. Malheureusement, on a déploré des morts ainsi que des blessés graves. On a dépêché une équipe de vingt militaires pour essayer de constituer une zone tampon, il y a aussi la police au niveau du chef-lieu du territoire pour stabiliser la situation », a expliqué Roger Ekongo.

Pour lui, la responsabilité de l'Etat c'est assurer la protection des personnes et de leurs biens.