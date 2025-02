Le Centre de santé Annette Mbaye d'Erneville en collaboration avec la commune la commune de Ouakam, ont procédé samedi au lancement du projet de prise en charge de l'accouchement au bénéfice des populations les plus vulnérables de la commune. Ce projet d'envergure communautaire lancé en présence des autorités administratives, locales coutumières, vise à faciliter l'accès aux soins d'au moins 1000 femmes pendant douze ans.

C'est une bouffée d'oxygène pour les populations de Ouakam, surtout les plus vulnérables qui vient de bénéficier d'un projet de prise en charge totale de l'accouchement. D'un coût de vingt-deux millions, ce programme projet d'envergure communautaire vise à faciliter l'accès aux soins à au moins 1000 femmes qui viendront accoucher à Annette Mbaye d'Erneville. Cette prise en charge exclusivement dédiée aux femmes qui seront suivies pendant leur début grossesse jusqu'à terme dans les structures telles que Annette Mbaye d'Erneville et Ousmane Dramé de la cité avion, va concerner l'acte de l'accouchement, de la gratuité des médicaments et la durée d'hospitalisation pour une durée de douze mois.

« Ce projet incarne une volonté commune d'assurer un accès équitable et sécurisé pour toutes les femmes de notre commune. Nous savons tous que l'accouchement est un moment à la fois de joie et de vulnérabilité pour nos mères, et il est de notre devoir de garantir les conditions optimales elles et pour leurs nouveaux nés », a indiqué le maire de la commune de Ouakam, Abdou Aziz Guèye, ajoutant que ce programme de subvention vise ainsi à alléger les charges financières des familles et améliorer des soins de qualités offerts.

Par ailleurs, face aux défis liés au manque de ressources, l'accès limité à certains soins, le besoin de renforcer les infrastructures et des équipements médicaux, ainsi la nécessité de personnel de santé qualité disponible, l'édile de la Ouakam appelle à relever ensemble ces défis avec détermination et engagement.

C'est ainsi qu'à travers ce projet déclare l'édile de Ouakam, « nous affirmons notre volonté d'apporter des solutions concrètes et durables. Il ne s'agit pas seulement d'une assistance ponctuelle, mais d'une vision globale pour faire de la santé de nos mères et de nos enfants une priorité absolue. »

Pour ce qui concerne la vulgarisation de cette opportunité auprès de la population, Mouhamadou Lamine Thiam, Sous-Préfet de l'arrondissement des Almadies, félicitant l'initiative de ce projet, invite aux badiènou gox, aux imams et aux de s'en approprier de la tâche afin de faire passer le message afin que la population la plus vulnérable puisse savoir que maintenant au niveau des structures de santé notamment Annette Mbaye d'Erneville de Ouakam et Ousmane Dramé, il est possible d'accoucher sans frais.