Sénégal: Fc Metz (ligue 2) - Pape Amadou Diallo, Cheikh Tidiane Sabaly et Idrissa Gueye buteurs

Pour la 22e journée de Ligue 2, le FC Metz s'est imposé sans grande difficulté face à Clermont ce samedi au Stade Saint-Symphorien. Les Grenats l'emportent (3-1) grâce à des buts de Pape Amadou Diallo, Cheikh Tidiane Sabaly et Idrissa Gueye.

Troisièmes du classement, les hommes de Stéphane Le Mignan reviennent à cinq unités du leader lorientais et à deux unités du Paris FC (2e), après s'être repris de leur nul à Bastia la semaine dernière (1-1). Le FC Metz s'est en effet imposé assez logiquement, ce samedi 8 février, face à une équipe de Clermont qui aura rapidement craqué. Pour ce match, l'entraîneur messin a aligné quatre Sénégalais à savoir le défenseur Sadibou Sané et les attaquants Cheikh Tidiane Sabaly, Pape Amadou Diallo et Idrissa Gueye.

Il faut dire que le trio offensif a été au rendez-vous. En forme ces derniers jours, Diallo n'a mis que quatre minutes pour ouvrir le score et inscrire son cinquième but cette saison.

En maîtrise, les Messins ont su faire le break après 18 minutes de jeu, et c'est Sabaly qui est passé par là pour son dixième but dans cette campagne de Ligue 2. Clermont, qui comptait sur le gardien Massamba Ndiaye et l'arrière gauche Baila Diallo, a réduit l'écart par Bassouamina (53e). Mais le jeune Idrissa Gueye a tué le suspense (69e).