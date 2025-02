Cameroun: Musée des rois Njoya - Le roi Nabil présente le joyau patrimonial à l'ONG Wocotomadi

Musée des rois Njoya. Il est environ 17 heures le 7 février dernier. Le ciel est clément. Quelques oiseaux volent au-dessus de la bâtisse. L'esplanade est prise d'assaut par les membres de l'Ong World Coming Together to Make a Difference (Wocotomadi, créée en 2011 à Boston aux États-Unis d'Amérique) venus des quatre coins du Cameroun.

En marge de la présentation des voeux de l'année 2025 au sultan roi des bamoun, Mouhammad-Nabil Mforifum Mbombo Njoya, ils s'apprêtent à visiter le joyau architectural et patrimonial.

Accompagnés des rois du Cameroun et des reines, la délégation de plus de 60 personnes a fait le déplacement de Foumban, chef-lieu du département du Noun au nom de la présidente fondatrice du Wocotomadi, Julienne Siwe N.

Avant d'entrer dans le ventre du serpent à deux, le grand notable de la cour royale, Nji Ncharé, entretient les visiteurs. Il a entre autres égrené l'histoire du musée dont le projet est né du grand-père du 19e sultan bamoun, Ibrahim Mbombo Njoya, qui a su donner forme et corps au bâtiment à partir de 2013 et a passé le témoin au 20e roi de la dynastie, Nabil Njoya, qui fait les finitions et a monté la scénographie.

Le Musée des rois bamoun abritant plus de 3000 objets (d'arts, culturels et cultuels) est construit sur un site de 355 m2, mais l'emprise au sol est de 1655 m2. Et, le jardin est réalisé sur 1900 m2.

A l'intérieur, l'on retrouve plusieurs surfaces d'exposition évaluées à plus de 4000 m2 et superposées entre expositions permanentes, semi-permanentes et les expositions artisanales ; des espaces pour bureaux qui constituent à peu près 400 m2 ; les salles de mise en quarantaine ; les grands magasins. En bas au sous-sol, il existe une salle de conférence pouvant accueillir plus de 550 personnes assises.

Avant la visite, Nji Ncharé explique que le musée est bâti sur la base des trois emblèmes qui fondent le peuple bamoun : le serpent à deux têtes qui symbolise la ruse, la stratégie de défense et la victoire en temps de guerre ; la double cloche qui fait allusion à l'alerte ; et l'araignée qui symbolise la sagesse et l'endurance.

Le sultan roi des bamoun a fait tout le parcours avec les membres du Wocotomadi a indiqué fort opportunément que le Musée des rois bamoun porte les valeurs de paix, d'unité, de cohésion et de développement pour tous. Comme il aime à le marteler, sa réalisation est la preuve de ce que l'Afrique n'est pas importatrice de pensée.

« Très tôt et longtemps avant la colonisation, le génie des rois du peuple s'est manifesté dans presque tous les domaines », déclare-t-il. Ce manifeste cadre avec l'un des objectifs du Wocotomadi qui entend faire rayonner la culture africaine aux Etats-Unis et partout dans le monde, avec en perspective ce que les Africains sont capables d'apporter dans le concert des nations de la planète.

La présidente fondatrice explique que l'atteinte de ces objectifs s'appuie sur le cas du sultanat bamoun qui est un exemple de l'ingéniosité africaine. Elle se réjouit de ce que le feu sultan Ibrahim Mbombo Njoya fait partie des pères fondateurs de l'organisation.

L'engagement a été pris par l'actuel monarque qui déclare qu'il se mettra dans l'action et fera avancer le Wocotomadi. La visite s'est terminée par un repas d'honneur que le roi a bien voulu offrir à ses collègues rois et membres de l'Ong ; quand il était environ 20 heures, bouclant ainsi une journée pleine au sultanat bamoun.