Congo-Brazzaville: Gestion des déchets dans les écoles de Madibou - L'ONG PEA et les pouvoirs publics mis à contribution

Un atelier de réflexion a réuni, le 7 février, les pouvoirs publics, l'administration scolaire, les élèves et l'organisations non gouvernementale (ONG) Protection environnement association (PEA) sur le renforcement des capacités des écoles publiques du 8e arrondissement de Brazzaville, Madibou, en matière de gestion des déchets.

Sur le thème « Responsabilité sociétale des écoles dans la gestion des déchets », l'atelier de réflexion avait pour objectif l'échange entre parties prenantes, notamment les élèves, l'administration scolaire, les pouvoirs publics, l'association des parents d'élèves et étudiants du Congo, des ONG pour recueillir des solutions locales et adaptées en matière de gestion des déchets.

Dix problèmes ont été identifiés et dix solutions proposées pour améliorer la gestion des déchets dans les écoles de Madibou, dans le cadre du dispositif Tokonga 2, financé par l'ambassade de France en République du Congo, et porté par l'ONG Protection environnement association (PEA).

Ce projet fait suite à un diagnostic fait dans les écoles. En effet, l'ONG PEA a remarqué qu'il y avait des tas d'immondices dans les écoles qui nécessitaient la mise en oeuvre des meilleures pratiques en matière de gestion des déchets. D'où la mise en oeuvre de ce projet qui a impliqué également les élèves. A propos, le manager général de l'ONG PEA a expliqué qu'il s'agissait de recueillir leurs idées par rapport à ce qu'ils pensent, bien qu'ils soient encore des enfants.

Dès lors, des solutions locales doivent être trouvées ensemble et adaptées en matière de gestion des déchets qui n'est pas la même que dans les écoles de Makélékélé, Madibou, Poto-Poto... Des similitudes peuvent exister mais il y a des petites différences, parce que ces écoles ont leurs problèmes spécifiques. « Ce qui est attendu aujourd'hui c' est d'indiquer dix problèmes et dix solutions.

C'est pour cette raison qu'il y a eu des travaux de groupe, de telle sorte qu'ils énumèrent des problèmes et proposent des solutions, parce qu'au bout du compte, il ne s'agit pas pour PEA de venir s'assoir dans un bureau et leur imposer des solutions ou identifier des problèmes.

Ce sont eux-mêmes qui sont dans ces écoles qui doivent identifier les problèmes et proposer des solutions. L'ONG PEA a pour vocation aussi de renforcer les capacités, de former et sensibiliser à l'éveil de conscience », a expliqué son manager général, Serge Patrick Mvouama.

Des solutions envisageables

Après avoir présenté chaque école et ses actions actuelles en matière de gestion des déchets, les participants à l'atelier ont déniché les problèmes et trouver les solutions. Parmi les problèmes épinglés en ce qui concerne le ramassage des déchets, il y a, entre autres, les feuilles des arbres, les papiers, les sachets, les bouteilles de plastique, les sacs plastiques, ... Quant aux solutions, il s'agira de faire le tri des déchets, de récupérer ceux qui sont utiles pour les transformer en fumier pour le maraîchage...

L'attaché socioculturel de Madibou, Jean Gaspi Bazolokoutaka Vouka, a loué l'initiative de l'ONG PEA. « En tant qu'habitants de l'arrondissement 8, Madibou, nous sommes prêts à accompagner l'ONG PEA dans son travail, et nous demandons également à tous ceux qui peuvent lui donner un coup de pouce de lui venir en aide. Aujourd'hui, nous devons tous mettre la main à la pâte pour faire de Brazzaville ce qu'elle était avant », a-t- il souligné.

Aurèlie Blandine Bakekolo, conseillère pédagogique dans la circonscription de Madibou, représentant le chef de la circonscription scolaire dudit arrondissement, a loué aussi l'initiative de l'ONG PEA. « De cet atelier, j'ai retenu qu'après avoir ramassé les déchets, on les met dans les poubelles. On recueille ceux qu'on peut réutiliser pour les jardins, et ceux qu'on ne peut plus réutiliser on les met à la disposition de la mairie », a-t-elle dit.

Notons que le manager général de l'ONG PEA a profité de l'occasion pour rappeler que le projet "Kotonga2"/PEA, financé par l'ambassade de France, est différent du projet "Plaidoyer sur la gestion durable des ordures ménagères à Brazzaville" financé par l'Union européenne (UE), à travers le Precap-Ccod.

Le projet "Kotonga2" s'appuie sur la sensibilisation, l'éveil de conscience, tandis que celui financé par l'UEA émane du gouvernement. Les domaines de compétences de l'ONG PEA sont l'environnement, la responsabilité sociale des entreprises, l'éducation et les droits humains.