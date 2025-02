Madagascar: PFL - FC Rouge surprend CFFA

Bon début. À sa deuxième année en Pro League, FC Rouge a surpris CFFA hier au By Pass dans le cadre de la deuxième journée de la phase éliminatoire de la Pure Play Football League (PFL). FC Rouge l'emporte sur le score de 2 buts à rien. L'équipe d'Andoharanofotsy a visiblement dominé la première période mais n'a pas su profiter de son temps fort. Les Rouges ont inversé la situation après avoir procédé à quelques remplacements, en alignant entre autres Rinah et Angelot. Ce club a marqué deux buts en l'espace de huit minutes. Santatra a ouvert la marque sur un coup franc (67e). Peu après, FC Rouge a creusé l'écart grâce au but inscrit par Faneva (74e).

En déplacement, le club champion de Madagascar en titre, Disciples FC, a défait Tsaramandroso FC au stade Rabemananjara par 1 à 0. Le club de Boeny encaisse ainsi sa deuxième défaite. Bon début également pour Elgeco Plus, sextuple vainqueur de la coupe nationale, qui a battu Cosfa 2-1 hier au By-Pass. L'équipe hôte a mené 1 à 0 à la pause, but inscrit par Mamisoa (32e). Les Militaires ont égalisé au retour des vestiaires grâce à la réalisation de Fetra (63e). Le deuxième but d'Elgeco Plus a été marqué par le Barea Chan Onja à quelques minutes du coup de sifflet final (86e).

Courte victoire

À domicile, AS Fanalamanga a elle aussi démarré le championnat avec succès en battant 1 à 0 Mama FC, but signé Gildas (47e) à Ambatondrazaka. Sur sa pelouse à Antaninkatsaka, l'Ajesaia a été pour sa part tenu en échec un partout par AS Avenir Sainte Anne. Ce club qui vient d'accéder en division élite a ouvert la marque, but de Pascal (34e). Le but de l'égalisation de l'équipe de Bongolava a tardivement été marqué par l'attaquant des Barea Chan, Fenohasina, dans le temps additionnel (90e+4). Le match entre Fosa Juniors FC et Uscafoot n'a pas eu lieu car ce dernier a envoyé une lettre d'indisponibilité au club de football élite de Madagascar (CFEM), instance organisatrice du championnat.

« Uscafoot a envoyé la lettre dans le délai exigé mais la raison évoquée n'a rien à voir avec le cas de force majeure. Nous n'avons pas encore tranché officiellement ce cas », explique Stanislas Rakotomalala, secrétaire général de CFEM. La phase de poules entamera la troisième journée ce week-end.