Madagascar: Tennis de table/Préparation - Setra, Riva, Océane et Santatra leaders

Huit tickets en jeu. Les frères Rakotoarisoa occupent la position de leaders provisoires à l'issue de la première journée du tournoi de sélection des pongistes locaux qui formeront l'équipe nationale au prochain championnat d'Afrique. Madagascar abritera le sommet continental individuel et par équipe du 28 au 31 mai, au palais des sports Mahamasina. Les douze joueurs les mieux classés du pays disputent le tournoi chez les garçons et seize chez les filles. Le tournoi a été lancé hier et prendra fin ce jour à la petite salle du palais des sports. Le tournoi se joue en formule poule unique où tout le monde rencontre tout le monde. L'expatrié de France, Setra Rakotoarisoa, et son petit frère Riva, occupent la première place ex aEquo provisoire chez les garçons.

Du côté des filles, Océane Rakotondrazaka et Santatriniaina Raharijaona se trouvent en tête après un parcours sans défaite. Six joueurs formeront la sélection masculine, tout comme celle féminine. Quatre joueurs et quatre joueuses seront retenus à l'issue de ce tournoi de sélection. Quatre expatriés, deux garçons et deux filles, sont déjà sélectionnés d'office à la suite de leur performance respective lors des précédentes participations internationales. Chez les garçons, il y a Fabio Rakotoarimanana et Antoine Razafinarivo, champions d'Afrique de l'Est en deux saisons consécutives. Chez les filles, Hanitra Karen Raharimanana et Edena Prévot ont également été retenues, tandis que Marion Moufflet attend encore une confirmation.