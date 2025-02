Madagascar: Extraction minière - Trois mille emplois à pourvoir chez Base Toliara

La compagnie minière, relevée de sa suspension il y a trois mois, avance actuellement dans le recrutement de son personnel salarié. La phase de recrutement a commencé.

Les annonces de recrutement ont débuté la semaine dernière sur les réseaux sociaux et par affichage au bureau de la compagnie Base Toliara, situé sur l'avenue Monja Jaona à Amorondriaka, Toliara.

Les annonces sont rédigées en anglais et en malgache. La première vague concerne des postes de responsables seniors et d'assistants en recrutement, d'agents temporaires d'enregistrement ainsi que de chargés et d'assistants en ressources humaines.

La dernière annonce, publiée il y a quatre jours, concerne des postes de chargés en technologies informatiques.

Une conférence de presse a été tenue samedi dernier par Amanda Tagliaferri, Manager Human Resources and Organisational Development de Base Toliara. Elle a expliqué les deux étapes du processus de recrutement organisé par la compagnie.

« Nous sommes actuellement en phase préparatoire pour la construction des infrastructures essentielles à l'extraction minière proprement dite. La construction est prévue pour débuter dans quatorze mois. La compagnie aura besoin de deux mille personnes en emplois directs pour cette phase », a-t-elle précisé.

Parmi ces deux mille emplois directs, sept cents ne nécessitent ni diplôme ni qualification spécifique.

« Base Toliara envisage de former en priorité les candidats sélectionnés issus des cinq communes d'intervention de la compagnie, à savoir Tsianisiha, Ankilimalinike, Maromiandra, Belalanda et Toliara I. Les formations porteront sur la construction, le bétonnage, la maintenance, l'électricité, la mécanique, la soudure, les opérations d'extraction minière et iront même jusqu'à l'alphabétisation », a ajouté la responsable.

Transparence dans le recrutement

Outre la réception des nouvelles candidatures en fonction des besoins de la compagnie, il a été précisé que les dossiers déjà enregistrés près de huit mille candidatures dans les bases de données de Base Toliara seront également examinés. Les sessions de renforcement des capacités communautaires sont prévues pour débuter dans quatre semaines.

Pour les postes nécessitant une spécialisation, des tests seront organisés afin d'évaluer le niveau réel des candidats.

« La phase d'extraction nécessitera mille autres emplois directs. Les prochains recrutements suivront le rythme des besoins en fonction des différentes phases d'exploitation », a ajouté l'Australienne.

Par ailleurs, les vingt-deux jeunes envoyés en formation chez Base Resources au Kenya en 2019 dont la plupart ont depuis trouvé un emploi ailleurs devront suivre la procédure de recrutement normale et seront embauchés uniquement si leur profil correspond aux postes disponibles.

La conférence de presse tenue samedi à Toliara a également révélé la mise en place d'un Comité de transparence des recrutements en collaboration avec les autorités.

« Il n'existe aucun autre moyen d'obtenir un emploi chez Base Toliara que par la procédure officielle de recrutement mise en place par la compagnie », a déclaré Samuel Mahafaritsy, directeur des relations externes de la société.

Autrement dit, toute tentative d'intervention externe est impossible et le recrutement est entièrement gratuit.

Concernant la répartition entre cadres étrangers et employés malgaches, il a été précisé que, comme dans toute grande entreprise où les actionnaires majoritaires sont étrangers, ceux-ci doivent d'abord sécuriser leurs investissements et leur expertise. Le transfert de compétences se fera progressivement, selon un calendrier défini.

Actuellement, le quota d'employés étrangers est de 30 %, mais il diminuera progressivement pour atteindre 10 % d'ici huit à dix ans, et continuera de baisser par la suite. La compagnie prévoit une présence sur les trente-huit prochaines années.