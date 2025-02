Madagascar: Volleyball/Matchs de défi - Revanche sur le fil de la GNVB

Dans la souffrance. La Fédération malgache de volleyball a organisé des matchs de défi entre la GNVB et la sélection de Madagascar samedi et dimanche au gymnase d'Ankorondrano. Chez les garçons, la sélection a défait les gendarmes 3 sets à 0 samedi (25/21, 25/21, 25/22). « Nous n'étions pas efficaces en réception... De plus, c'était une occasion pour tester les vingt-quatre joueurs à chaque poste », a expliqué le coach Eric Randriamparany.

Certes, la GNVB a pris sa revanche au retour hier, mais dans la souffrance face à une sélection formée en majorité par les pièces maîtresses de l'ASI, vice-champion national, et du Cosfa. Les gendarmes ont arraché les deux premiers sets (25/23, 25/19). La sélection a remonté la pente et a égalisé deux sets partout (18/25, 21/25). Le club multiple champion de Madagascar a par la suite assuré en tie-break et l'a emporté par 15 à 5.

Les filles de la GNVB ont quant à elles réalisé un doublé. Elles se sont imposées 3 sets à 1 contre la sélection samedi et dimanche. Au match aller, Lilih et consorts ont remporté les deux premiers sets (25/17, 25/22). La sélection a arraché le troisième, 25/17, puis a cédé le quatrième, 25/27. Hier, les protégées d'Honoré Razafinjatovo ont assuré le premier set (25/22), puis la sélection a égalisé (25/19). L'équipe de Betongolo a remporté par la suite le troisième set par 25/21 avant que la GNVB ne prenne le quatrième sur le fil (28/26). Six clubs de la Grande Île préparent depuis des semaines le championnat des clubs champions de la zone 7, dont trois chez les garçons, à savoir la GNVB, l'ASI et le Cosfa, et trois chez les femmes : la GNVB, l'ASI et Squad-X.