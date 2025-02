Soudan: Le consul du Soudan à Djeddah salue la tenacité des forces armées, des forces conjointes et des forces mobilisées

Djeddah — L'ambassadeur Kamal Ali Taha, consul du Soudan à Djeddah, a salué la ténacité des forces armées, des forces conjointes, des forces mobilisées et de la résistance populaire pour leur patience et leur détermination à maintenir la sécurité et la stabilité du pays de la saleté des milices rebelles, soulignant qu'ils ont fait des miracles et transformé la réalité en victoires pour se répandre dans tout le pays et redonner la joie et le bonheur au peuple soudanais.

C'était lors de son discours prononcé dimanche à la cérémonie d'inauguration de l'Association des Supporters du club Al-Hilal dans la région occidentale à Djeddah, Royaume d'Arabie saoudite, à l'occasion de l'inauguration de ses travaux, soulignant que les forces armées et d'autres forces travaillent désormais pour obtenir une victoire complète, grâce à Dieu Tout-Puissant, et la victoire complète sera bientôt obtenue.

Il a félicité l'association pour ses efforts et le programme de travail qu'elle a proposé, qui augure d'un avenir prometteur pour les supporters d'Al-Hilal et la communauté soudanaise de Djeddah, soulignant le rôle important et majeur sur lequel cette association compte au cours de la période à venir, espérant que son travail sera orienté vers le service et exempt de différences.

L'ambassadeur a déclaré : « Nous sommes optimistes quant à ce que l'Association a annoncé concernant le travail national, afin qu'elle soit loin des affiliations partisanes et régionales. »

Ici, Sa Majesté a félicité le Royaume d'Arabie saoudite pour avoir remporté la candidature pour accueillir les éliminatoires de la Coupe du monde 2034, considérant cela comme un mérite des politiques ouvertes et sages du Royaume menées par Sa Majesté le roi Salman, gardien des deux saintes mosquées, et son fidèle prince héritier, le prince Mohammed bin Salman.