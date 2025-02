Ile Maurice: Et les nouveaux commissaires sont...

La Financial Crimes Commission (FCC) a quatre nouveaux membres du board, appelés commissaires. Ils ont été nommés vendredi 7 février. Leur première réunion se tient cet après-midi, sous la direction de Titrudeo Dawoodarry, l'Acting Director General. On note parmi eux un opposant à la FCC Act...

Voici les commissaires et leur profil :

Richard Rault

Richard Rault est un avocat réputé pour son implication dans d'importantes affaires juridiques. Diplômé de la faculté d'Aix-en-Provence, il détient un Master en Banking, Corporate, Finance and Securities Law. Il s'est notamment opposé au projet de loi sur la FCC, dénonçant une atteinte aux prérogatives du Directeur des poursuites publiques.

Nitish Hurnaum

Nitish Hurnaum est avocat, associé et responsable du département de contentieux et de résolution des litiges chez Eversheds Ltd à Maurice, membre du réseau Eversheds Sutherland. Ancien élève du Royal College de Curepipe, il a poursuivi ses études à l'University of London. En tant que barrister, il se consacre aussi bien au contentieux qu'au conseil juridique et intervient régulièrement dans des arbitrages, tant nationaux qu'internationaux. Ses domaines de spécialisation couvrent la propriété intellectuelle, les marchés publics, le droit de la concurrence et la protection des données.

Abdool Karrim Namdarkhan

Il est avocat, admis au barreau de Maurice en septembre 2013. Il a étudié au King's College de Londres avant de poursuivre sa formation à l'University of Law de Londres. Associé au cabinet Basset Chambers, il est également membre de l'Independent Review Panel. En octobre 2018, il a été nommé Independent Director de la SBM, où il a présidé le comité de gestion des risques. En mars 2024, sa nomination en tant que commissaire à la FCC a suscité des débats, notamment en raison de son implication dans l'affaire NMC Healthcare liée à la SBM. Il avait quitté la FCC après les élections générales.

Virginie Lennon

Virginie Lennon est une comptable mauricienne comptant plus de vingt ans d'expérience dans des secteurs variés tels que la banque, l'immobilier, le juridique, le financement de projets et la fabrication. En 2017, elle a fondé Sodalis, un cabinet de comptabilité et de conseil basé à Rivière Noire, à Maurice. Elle est également membre de l'Association of Chartered Certified Accountants (FCCA).