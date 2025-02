Sénégal: Ziara de Koutal - Un religieux invite les jeunes à comprendre l'importance d'une bonne éducation

Koutal (Kaolack) — Mouhamadoul Amine Dramé, le porte-parole de la famille d'El Hadji Mouhamad Dramé de Koutal, dans la région de Kaolack (centre), a invité, samedi, les jeunes à comprendre l'importance d'une bonne éducation et à retourner aux enseignements islamiques des érudits sénégalais.

"Si on veut construire un pays, une société, il faut s'appuyer sur la connaissance. Ce qui, malheureusement, tend à disparaitre dans ce pays, le Sénégal. C'est pourquoi j'exhorte les jeunes à s'éduquer et à se faire former, que ce soit dans l'enseignement islamo-religieux que dans l'enseignement classique hérité de l'occident", a-t-il lancé.

Le guide religieux, s'exprimant lors de la cérémonie officielle de la 44e édition de la Ziara (pèlerinage) annuelle de la famille Dramé de Koutal, a rappelé qu"'il est bon de chercher à avoir des richesses, mais le plus important, selon lui, c'est d'avoir des connaissances qui permettent de comprendre l'importance de la richesse pour pouvoir la préserver.

"Nous sommes dans un monde où les jeunes semblent délaisser l'éducation à travers une quête du savoir et des enseignements des érudits de l'islam. Leurs comportements laissent à désirer pour des gens", a-t-il notamment relevé.

Mouhamadoul Amine Dramé soutient que le processus de tout développement doit s'appuyer sur une éducation de base "très solide".

Par ailleurs, il a salué l'initiative des nouvelles autorités sénégalaises consistant à créer une direction des affaires religieuses et de l'insertion des diplômés en langue arabe.

"La création de cette direction est une grande avancée pour le Sénégal, pour les foyers religieux mais aussi pour les sortants des écoles coraniques (daaras). Et les échos que nous avons eus dans le cadre du programme de modernisation des cités religieuses sont rassurants", a-t-il fait savoir.

M. Dramé magnifie le fait que 600 "daaras" soient pris en compte dans le cadre du programme de modernisation des écoles coraniques du pays, renforçant ainsi notre espoir quant à la volonté des nouvelles autorités de donner une "place primordiale" aux enseignements islamo-religieux.

Profitant de la célébration de l'édition 2025 de cette Ziara annuelle, Mouhamadoul Amine Dramé a invité les sénégalais à s'inspirer de la vie et de l'oeuvre d'El Hadji Mouhamad Dramé qui, toute sa vie durant, avait comme activité l'enseignement du coran et les travaux champêtres pour être autonome.

Il a, en outre, souligné que les héritiers de la famille Dramé de Koutal, ont entamé le processus de modernisation des "daaras" bien avant même les pouvoirs publics.

"Ici, en plus de l'enseignement islamo-religieux, nous avons également mis en place un programme de formation professionnelle et un jardin qui permet de former les apprenants aux techniques de pratiques agricoles (...) », a dit M. Dramé, invitant l'Etat à encourager de telles initiatives.

Il soutient que si une telle activité est mise à l'échelle, les écoles coraniques pourront "considérablement" contribuer à l'atteinte de la souveraineté alimentaire au Sénégal, au grand bonheur des "daaras" mais aussi des sénégalais et des autorités du pays.