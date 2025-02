Burkina Faso: Incendie au dépôt SONABHY de Bingo - « Il n'y aura pas d'impacts sur la disponibilité du carburant », le ministre, Serge Poda

Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Serge Poda est allé constater, dimanche 9 février 2025 à Bingo, les dégâts causés par l'incendie à l'entrepôt de la Société nationale burkinabè d'hydrocarbures (SONABHY).

Dans la soirée du samedi 8 février 2025, un incendie s'est déclenché à l'entrepôt de la Société nationale burkinabè d'hydrocarbures (SONABHY) de Bingo. C'est à la section hydrocarbure liquide, précisément à la plateforme de réception d'hydrocarbures liquides que le feu est parti.

Les dégâts font état de plus d'une dizaine de citernes calcinées, la majorité des postes détruites et plus de la moitié du hangar de la plateforme partie en fumée. Hier dimanche 9 février 2025, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Serge Poda est parti constater l'ampleur des dégâts sur le lieu de l'incendie. « Il s'agit d'un constat malheureux. Heureusement, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Grâce à la bravoure des soldats du feu et des structures de l'aviation civile, le feu a été circonscrit.

Nous avons exprimé au directeur général, le devoir de durcir davantage les mesures de prévisions de ces sortes de risques pour qu'un tel sinistre n'arrive plus », a-t-il expliqué. Car, selon lui, les bacs de réserve sont à quelques mètres de cette plateforme et si le feu n'était pas circonscrit, le risque était l'explosion de toute cette réserve et cela pourrait être une situation malheureuse pour toute la ville.

« Normalement, il n'y aura pas d'impacts sur la disponibilité du carburant et la société va reprendre ces travaux dès que la police scientifique aura fini son enquête sur le terrain. Déjà, il y a des postes en réserve environ cinq, qui peuvent être réutilisés. Elle va reprendre la mise en marche de ceux qui peuvent toujours servir pour que très rapidement, dès demain, on puisse avoir une situation qui revienne progressivement à la normale », a souhaité le ministre.