Afrique du Sud: Le pays ouvre sa première académie du cannabis destinée à former les cultivateurs

En Afrique du Sud, depuis la décriminalisation du cannabis en 2018, et la signature de la loi qui officialise son autorisation à usage privé et médical en 2024, cette nouvelle industrie ne cesse de croître. À partir de cette année 2025, l'État reconnaîtra également un certificat d'études supérieures dédié aux métiers du cannabis. Une trentaine d'étudiants se formeront pendant un an à la Cheeba Acabdemy, avec un programme complet pour se lancer dans ce business florissant.

Au programme de la Cheeba Academy : économie, management, plantation, extraction, marketing. Tout pour se lancer dans le business florissant du cannabis en Afrique du Sud.

Koketso Motlhamme présente les locaux. Cet ancien élève de la Cheeba Academy est devenu professeur et se charge du module « plantation » : « Voilà, bienvenue. Nous sommes ici dans la salle de culture. Je supervise la plantation et le développement du cannabis. Ce sont des plantes photosensibles, il faut donc apprendre à régler la lumière en fonction des différentes phases de culture. »

La culture du cannabis est l'un des piliers de cette nouvelle formation reconnue par l'État, qui débute dans quelques semaines avec 30 étudiants. « Plus de 100 personnes ont demandé à s'inscrire, explique Linda Siboto, co-fondateur de la Cheeba Académie. Donc en ce moment, on les appelle et on les sélectionne. Les jeunes qui seront acceptés vivront ce moment historique, en devenant les premiers étudiants en Afrique à recevoir une formation en cannabis de niveau supérieur. »

Au téléphone, Linda Siboto paramètre un appel à Trenton Birch, responsable de ce cursus d'un an. « Nous avons dû nous battre pendant quatre ans, avec son lot de bureaucratie et souvent le manque de compréhension du cannabis, explique ce dernier. Et je ne vais pas vous mentir, c'était assez éprouvant. Mais nous y avons cru parce que, selon nous, plus on entraîne, plus on forme les étudiants, plus cette industrie va se professionnaliser. »

La rentrée est prévue en mars 2025 pour ces étudiants. Ils seront ensuite prêts à intégrer le marché florissant du cannabis.

Les cultivateurs traditionnels et ancestraux craignent de disparaître face aux nouveaux arrivants

La Cheeba Academy se présente comme une solution au chômage de masse chez les jeunes en Afrique du Sud. L'industrie grandissante du cannabis promet de créer 130 000 emplois, selon le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Mais la formation coûte cher : 4 000€ l'année pour ce certificat reconnu. Et même si des bourses existent, l'accès reste très limité. Les licences pour faire pousser du cannabis aussi sont onéreuses.

Alors, dans la campagne sud-africaine, où l'on cultive du cannabis à usage privé et médicinal depuis des générations, avec un savoir-faire ancestral, la peur de disparaître face aux nouvelles entreprises s'installe. Bonke Mfanekiso, cultivateur au sud du pays, en fait part.