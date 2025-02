Congo-Brazzaville: PAPN - L'infrastructure visitée par la ministre Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babackas

En séjour de travail à Pointe-Noire, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babackas, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de Marine marchande, a visité le 8 février les installations portuaires opérationnelles et celles en construction. Des séances de travail avec le staff dirigeant du Port autonome de Pointe-Noire (PAPN), puis avec les représentants du personnel de la structure portuaire ont précédé cette visite de terrain.

Porte océane de l'Afrique centrale et l'un des principaux ports en eau profonde du Golfe de guinée, le PAPN se développe et se modernise en se dotant d'infrastructures et équipements adaptés aux exigences du trafic conteneurisé et conventionnel. Une vision qui rencontre l'assentiment du staff dirigeant ainsi que du personnel de cette structure.

« La séance de travail avec le staff dirigeant n'a fait que confirmer les propos que nous avons eus à Brazzaville, par contre, avec les représentants du personnel, cela a été une rencontre enrichissante. Elle nous a permis de prendre le pouls du climat social. Nous pouvons dire qu'il y a une très bonne relation, un dialogue fort entre la direction et les représentants du personnel », a dit Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babackas.

« Vous savez que le port est dans une dynamique de développement et il sied que le personnel soit à jour de la vision que la direction générale a du développement de l'activité de l'exploitation. Donc, je crois que c'était une rencontre à tout point de vue salutaire attendue des représentants du personnel mais elle était encore plus attendue de la ministre que je suis », a ajouté la ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande.

Son message à l'endroit du personnel a été clair. « Le personnel doit continuer à avoir une représentation responsable. Les représentants du personnel, qui sont en quelque sorte ses porte-paroles, doivent jouer leur partition pour avoir ce dialogue franc avec la direction générale. Cela veut dire aussi que la direction générale doit assumer ses responsabilités, son obligation de communiquer et de maintenir ce climat social apaisé », a ajouté la nouvelle ministre.

Port de transit pour les pays de la sous-région de l'Afrique centrale et de transbordement pour les ports de la sous-région, le PAPN est en train d'exécuter son plan stratégique 2022-2026 en se dotant d'équipements et d'infrastructures de pointe. Des infrastructures ont été visitées comme le quai G où sont manipulés les conteneurs par le biais des portiques. La ministre est montée à bord d'un des portiques et s'est imprégnée de ses fonctionnalités.

Le quai multivrac, géré par Alport filiale du Groupe Albayrak; le Mole Est, nouveau terminal en construction de la société Congo Terminal; le quai Noatum ports en construction, ont été également visités par la ministre en charge des Transports.

« Après avoir discuté dans un bureau, il convenait de venir sur le terrain. Et là, assurément, le Port autonome de Pointe-Noire est dans une dynamique d'extension grâce notamment au projet technologique, parce que l'on voit que le domaine portuaire gagne en surface grâce au gain que l'on a sur la mer.

Ce qui offre des opportunités supplémentaires d'avoir des partenariats qui contribuent finalement au chiffre d'affaires du Port autonome de Pointe-Noire. Nous avons visité des quais qui sont en préparation grâce au dragage du fond de mer, et donc de la terre que l'on empile, que l'on structure avec vraiment une technologie de pointe...», a précisé Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babackas.

La visite du site de Songolo en pleins travaux où sera érigé dans quelques mois le port de pêche a mis fin à l'activité. Cette inftrastructure permettra d'augmenter la flotte de la pêche industrielle et artisanale, de garantir une gestion durable des ressources halieutiques au niveau du PAPN.