Afrique: Union africaine - Les enjeux de la 38e session ordinaire

La 38e session ordinaire de l'Union africaine (UA) se tiendra du 15 au 16 février à Addis Abeba, en Ethiopie. Des questions d'intérêt continental majeur sont inscrites à l'ordre du jour de cette réunion à laquelle la République du Congo sera représentée au plus haut niveau par son chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso.

La réunion sera placée sur le thème « Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine par les réparations ». Suivant le principe de rotation géographique, la prochaine présidence de l'UA va revenir à la région Afrique australe.

La présidence de la commission de l'UA, après l'Afrique centrale, reviendra à l'Afrique de l'Est. Le Tchadien Moussa Faki Mahamat cédera son poste à un successeur qui sera connu à la fin de cette session. Trois candidats sont déjà en lice : Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères de Djibouti ; Raila Amolo Odinga, ancien Premier ministre du Kenya; et Richard Randriamandrato, ancien ministre des Affaires étrangères de Madagascar.

Le poste de vice-président de l'UA va revenir à la région Afrique du Nord, pendant que les six postes de commissaires sont ouverts aux trois autres régions (Centre, australe et Ouest). La République du Congo a présenté cinq candidatures pour trois postes de commissaires répartis comme suit : agriculture, développement rural, économie bleue et environnement durable : Honoré Tabuna ; développement, économie, commerce, tourisme, industrie et mines : Daniel Ngassiki ; éducation, science, technologie et innovation : Francine Ntoumi, Nadège Okemy Andissa et Rufin Willy Mantsié.

En ce qui concerne les questions de paix et de sécurité, il sera passé en revue, entre autres, la situation des pays ayant connu des changements anticonstitutionnels de gouvernement et celle des pays en transition, en vue de promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance sur le continent. Le président de la République du Congo, en sa qualité de président du Comité de Haut niveau de l'UA sur la Libye, se chargera, comme à chaque session, de présenter son rapport à la lumière des conclusions de la réunion dudit Comité prévue en date du 14 février.

Cette 38e session ordinaire de l'UA se tiendra dans un contexte marqué par la situation politique et sécuritaire fragile sur le continent caractérisé notamment par les actes de terrorisme et d'extrémisme violent perpétrés par des groupes armés en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel ; le conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda ; la poursuite de la guerre au Soudan ;

la signature, le 11 décembre 2024, d'un accord de paix entre l'Ethiopie et la Somalie sous l'égide de la Turquie en vue de mettre fin aux tensions existant entre ces deux pays ; la tenue à Brazzaville, du 2 au 5 juillet 2024, de la première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement sanctionnée par la déclaration de Brazzaville qui a été endossée par l'UA lors de la 6e réunion de coordination mi- annuelle tenue le 21 juillet 2024 à Accra, au Ghana.

Au plan international, la réunion d'Addis Abeba se tient dans un contexte marqué par le 16e sommet des Brics tenu à Kazan, en Russie, du 22 au 24 octobre 2024, sanctionné par une déclaration finale énumérant les engagements, les préoccupations et les ambitions, notamment la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies, l'un des dossiers majeurs de l'UA; les questions sécuritaires ainsi que celles liées au développement économique, à la santé et à l'environnement ; la tenue de la COP 29 à Bakou, en Azerbaïdjan, du 11 au 22 novembre 2024 ;

la tenue les 18 et 19 novembre 2024 à Rio de Janeiro, au Brésil, du sommet du G20 auquel l'UA avait pris part en qualité d'observateur; la poursuite du conflit russo-ukrainien avec risques accrus d'internationalisation à cause de l'aide apportée par les Etats-Unis et les occidentaux à l'Ukraine, et celle supposée de la Corée du Nord à la Russie; la réélection de Donald Trump à la magistrature suprême des Etats-Unis d'Amérique.