Congo-Brazzaville: Consolidation de la paix dans le pays - Le HCNSC recommande de perpétuer les valeurs traditionnelles

Le président réélu du Haut conseil national des sages du Congo (HCNSC), Jean Marie Ewengué, a demandé, le 7 février à Brazzaville, aux sages et notables de continuer à préserver la solidarité et la clairvoyance afin de consolider la paix, le vivre ensemble ainsi que les valeurs traditionnelles au bénéfice de la communauté nationale.

L'invite a été faite aux sages et notables du Congo à la faveur de la 3e session ordinaire du HCNSC, en prélude à l'élection présidentielle de 2026 et aux législatives de 2027. C'est une « responsabilité perpétuelle, une directive et une orientation du président de la République », a indiqué Jean Marie Ewéngué.

Après une interruption prolongée de ses activités, le HCNSC a organisé sa 3e session ordinaire pour les relancer, préparer l' élection de 2026 et accompagner la jeunesse du Congo qui doit s'imprégner des connaissances utiles et adopter un comportement propice à la consolidation de la paix ainsi que des valeurs du vivre ensemble.

Les sages et notables du Congo associés aux soixante-dix délégués venus de tous les départements du pays, les secrétaires permanents des Conseils consultatifs, le représentant du président de la Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques, le représentant du président de la Commission nationale des droits de l'homme et de nombreuses personnalités invités ont pris part à cette 3e session ordinaire du HCNSC.

Dans son discours d'ouverture, son président, Jean Marie Ewengué, a relevé que « Tous les conseillers nationaux ont été très sensibles à la haute déclaration de son excellence Denis Sassou N'Guesso, présidente de la République, chef de l'État, qui avait fait de l'année 2024, année de la jeunesse. Pour les sages et notables, " les anciens et les aînés", il leur incombe de préparer les générations montantes et futures, d'intérioriser notre histoire commune afin d'assumer leur destin vis à vis de la nation ».

Convoquée par l'acte numéro 001/ HCNSC - BEN janvier 2025, la 3e session ordinaire du HCNSC a été également une occasion pour les sages et notables d'adopter le programme annuel d'activités 2025, d'approuver le projet de budget exercice 2025 et de restructurer leur bureau.

Au terme des débats et échanges interactifs, le budget exercice 2025 du HCNSC approuvé est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 174 428 000 FCFA. Le Haut conseil a reconduit pour un nouveau mandat Jean Marie Ewengué au poste de président national et procédé au remplacement de certaines personnalités aux postes vacants au niveau du bureau exécutif national. Les membres du Conseil ont réitéré leur soutien indéfectible au président réélu et réaffirmé leur adhésion aux idéaux de paix et de solidarité.

Signalons que le HCNSC tempère les pouvoirs du chef traditionnel dans chacune des chefferies ou dans les villages. Il favorise la cohésion de la chefferie et du village ainsi que des grandes sociétés coutumières traditionnelles au Congo.