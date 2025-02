Tunisie: Tozeur - Projet de création d'un centre des savants ancestraux

Tozeur, perle du désert tunisien, se dresse fièrement comme une ville au carrefour des cultures, où traditions ancestrales et savoirs érudits se rencontrent pour offrir une expérience unique aux visiteurs. Située au cœur du Sahara, cette oasis est reconnue pour son patrimoine immatériel inestimable, un véritable trésor pour les amoureux d'histoire, de culture et de nature.

Avec ses maisons traditionnelles en briques rouges, ses ruelles sinueuses et ses oasis verdoyantes, Tozeur fascine et séduit par l'ingéniosité de son architecture et la gestion durable de ses ressources hydriques, fruit d'un savoir-faire millénaire. Ce cadre exceptionnel s'apprête à accueillir un projet phare : le Centre des savants ancestraux, un complexe dédié à la préservation et à la valorisation du riche patrimoine intellectuel de la région. Ce projet, soutenu par le ministère de la Culture, vise à rehausser l'image de la ville et à consolider son importance sur la scène culturelle et touristique internationale.

Le futur centre incarnera l'esprit de Tozeur en rendant hommage à ses savants, ces figures emblématiques ayant marqué l'histoire dans les domaines religieux, scientifique et littéraire. Parmi eux, certains ont laissé leur empreinte au-delà des frontières, enseignant dans des institutions prestigieuses telles qu'Al Azhar en Égypte et dans d'autres centres du savoir à travers le monde. La création de ce centre, qui abritera un musée, une bibliothèque et un centre de recherches, permettra de sauvegarder et de transmettre cet héritage tout en attirant les érudits, chercheurs et touristes en quête de découvertes authentiques.

Le choix de l'emplacement du centre est encore en discussion, avec plusieurs options envisagées, dont l'ancienne église catholique, qui pourrait s'intégrer harmonieusement au circuit touristique local. D'autres lieux comme Dar Ben Azouz» dans la vieille ville arabe offrent également des possibilités, servant de cadre provisoire en attendant les travaux de restauration.

L'enjeu du projet va bien au-delà de la simple conservation du passé. Il s'agit d'un effort ambitieux pour faire rayonner la ville à travers un tourisme culturel, où l'art, la musique et l'artisanat traditionnel viendront enrichir l'expérience des visiteurs. En associant les artisans locaux, les musiciens et les cuisiniers, Tozeur ambitionne de créer un écosystème culturel vibrant qui saura captiver les touristes et participer à l'économie locale.

Ainsi, le Centre des savants ancestraux sera un pôle d'attraction incontournable dans le circuit touristique de Tozeur, contribuant à son rayonnement à l'échelle internationale. Ce projet s'inscrit dans une démarche plus large de revalorisation du patrimoine immatériel, un atout majeur pour le développement durable de la ville. En invitant le monde à découvrir son héritage intellectuel et naturel, Tozeur se positionne comme une destination culturelle et touristique de premier plan, où chaque visiteur pourra s'immerger dans la magie intemporelle de cette oasis en plein désert. Cette initiative confirme que Tozeur est bien plus qu'une simple étape sur la route du désert : elle est un creuset de savoir et de culture, un pont entre passé et avenir, qui s'ouvre au monde tout en préservant son identité unique.