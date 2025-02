Tunisie: L'ESS aligne quatre succès d'affilée - Quand l'Etoile force son destin

L'Etoile a réussi à éviter le piège tendu par la lanterne rouge qui a longtemps tenu le point du nul, avant de craquer sur la fin... La bonne série se poursuit.

Malgré une victoire acquise dans les derniers instants de la rencontre par l'intermédiaire d'Oussama Abid sur penalty, l'ESS fait la bonne opération de la journée. C'est une victoire plutôt à l'arrachée mais qui consacre la détermination des « Rouges » et leur envie de gagner par rapport à l'adversaire, l'Etoile ayant déjà pris l'avantage au score une première fois par l'inoxydable Yassine Chamakhi, souvent dans les bons coups, à chaque match. Son but a eu le mérite de mettre l'équipe sur de bons rails et de se mettre à l'abri.

Le match est devenu ensuite une histoire de penalties avec un premier pour Tataouine pour une faute de main de Camara qui lui a permis d'égaliser. Un autre pour l'Étoile, pour charge sur Ghedamsi. Mais on a eu droit à une fin de match houleuse et les contestations des dirigeants locaux sur l'arbitrage. Seul bémol, l'entrée de Ben Choug sanctionné par un 3e avertissement qui devrait le priver du prochain match. Malgré tout, les joueurs étaient en parfaite communion avec leurs supporters qui se sont déplacés pour savourer cette victoire en déplacement via un état d'esprit conquérant.

Rotation salutaire

Alors qu'elle était 12e au sortir de la 5ème journée, l'Étoile se retrouve, 13 matchs plus tard, dans le peloton de tête. Cinquième avant d'affronter Tataouine, l'Etoile grimpe davantage pour rester dans le sillage du leader. Volet tactique, Mkacher fidèle au 4-3-3 à vocation offensive, n'a pas dérogé à la règle. Seulement la surprise du chef est venue de son turn-over important avec pas moins de 6 changements dont deux attendus, par rapport au onze aligné précédemment face aux gars du Ribat.

La cerise sur le gâteau a été le retour sur le terrain de Houssem Ben Ali qui constitue un soulagement pour Mkacher et ses assistants Felhi et Boukadida. On a ainsi eu droit aussi aux retours de Chichi, Smichi et Karoui. Ceci prouve la bonne gestion de groupe pour ne pas épuiser certains joueurs et tirer le meilleur de chacun. Malgré un score étriqué, l'ESS ramène 3 points d'un long déplacement et reste sur orbite, se mêlant à la course pour le podium, voire plus si affinités ...

Mais on n'en est pas encore là, il reste une douzaine de rounds à disputer qu'il faut prendre un par un, sans s'enflammer, ni perdre sa lucidité pour mettre la pression sur ses devanciers jusqu'au bout. A commencer lors de la réception de Soliman jeudi prochain à l'Olimpico de Sousse.