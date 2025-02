Tunisie: Tennis - Ons Jabeur dispute l'open de Qatar - L'opération réhabilitation...

D'après ce qu'elle a montré à Abu Dhabi, la Tunisienne semble retrouver une bonne partie de ses ardeurs. Un tableau relevé l'attend.

Un petit fléchissement a coûté cher à Ons Jabeur face à Rybakina à Abu Dhabi Open. Elle était à deux doigts de l'emporter, mais elle a calé face à une adversaire de haut niveau.

Grosso modo, on peut dire que Ons Jabeur se réhabilite doucement et sûrement. Elle est nettement mieux que lors de la fin de la saison 2024 où une blessure et un long passage à vide lui ont coûté beaucoup de places perdues au classement. Depuis le début de la saison 2025, elle nous semble bien fraîche, plus sûre d'elle et de son tennis. Sa première balle est certainement plus fluide et plus efficace que lors d'un passé récent. Elle n'est pas une joueuse terminée, c'est certain.

La qualité de son jeu retrouvée avec cette belle variété de coups et cette capacité tactique à déstabiliser le jeu de ses adversaires sont bonnes à prendre, en attendant qu'elle conclue. Quand on la voit battre Ostapenko, revenir à 1 set partout devant Rybokina et être si proche de gagner, on pense bien qu'elle est bien physiquement et qu'elle est sobre.

Il faut aller de l'avant et gagner quand elle en a la possibilité et éviter de se relâcher vers la fin.

Placée un peu loin au classement WTA après une longue absence, Ons Jabeur a une mission claire : retrouver son tennis et sa confiance, et surtout avancer autant que possible au classement WTA. Ce classement actuel ne la protège pas au tirage au sort (elle n'est plus tête de série sur les grands tournois) et ne l'exempte pas par exemple de jouer le premier tour comme c'est le cas pour l'open de Qatar qu'elle dispute cette semaine. Elle jouera au premier tour l'Américaine M. Kessler. En cas de victoire, elle va affronter un grand morceau du tournoi, la Chinoise Zheng. Ons se trouve dans la seconde moitié du tableau où il y a de grands noms comme Krueger, Shnaider, Ostapenko, Paolini, Rybakina, Andreeva ou Swiatek.

Un groupe de joueuses du top niveau et, quelle que soit la joueuse qu'elle va croiser dans son parcours, il faudra qu'elle joue avec la même assurance qu'on a vue à Melbourne puis à Abu Dhabi. Avec le niveau de forme affiché, elle est en mesure d'aller loin. A commencer par le premier match-piège face à Kessler. L'open de Doha puis de Dubaï vont situer Ons Jabeur pour ce début de saison.